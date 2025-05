Vzvratno po avtocesti: Ali so kazni za voznike prenizke?

Neodgovorna in nepredstavljiva vožnja, ki bi sodila v kategorijo saj ni res, pa je. V četrtek je, ob zastoju na štajerski avtocesti, da bi se izognil bližajoči se gneči v predorih, avtomobil vozil vzvratno. In to je že drugi primer v le dveh dnevih, v sredo so ob zastoju na dolenjski avtocesti vozniki po reševalnem pasu vozili kar vzvratno, da bi se prebili do izvoza na avtocesti in se tako izognili čakanju. Še več, nekateri drugi so avto celo obrnili in po reševalnem pasu vozili v nasprotni vozni smeri. Zakaj vozniki vozijo tako sila nespametno, ko se zdi, da bi vsem nam ob številnih opozorilih morale biti povsem jasne najmanj takšne osnove, kot je ne voziti po reševalnem pasu, kaj šele vzvratno. So globe prenizke? Kakšne so?