Promet na naših avtocestah se znova povečuje, ponekod zastoji

Gneča je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, nastal je zastoj v dolžini treh kilometrov, okrog dva do tri kilometre dolga zastoja pa sta nastala tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred priključkom Kozina proti Ljubljani in pred priključkom Senožeče proti Ljubljani.

Zastoj je tudi na vipavski hitri cesti, skozi delovno zaporo med Vipavo in Nanosom, proti Razdrtem.

Čakalne dobe do 45 minut so na mejnih prehodih Sečovlje, Jelšane, Metlika in Gruškovje.