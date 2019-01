Samo v tem mesecu so slovenske ceste namreč terjale že devet življenj. V vseh primerih, z izjemo enega, so bili žrtve vozniki osebnega avtomobila ali sopotniki v osebnih avtomobilih. Umrla je tudi ena peška. Glavna dejavnika za nastale prometne nesreče pa sta bila neprilagojena hitrost ter nepravilna stran in smer vožnje. Po, sicer nepopolnih podatkih agencije, je vsaj trem prometnim nesrečam botrovala tudi vožnja pod vplivom alkohola. Trije umrli udeleženci niso uporabljali varnostnega pasu.

"Naj hiter tempo življenja ne narekuje tudi hitrosti vožnje. Promet ni kraj za lovljenje zamujenih minut. Vozilo ni pisarna, v kateri bi sklepali posle. In cesta ni poligon za izražanje nervoze po napornem dnevu. Med vožnjo se posvetimo zgolj vožnji, predvsem pa strpno in počasi, da se ne bi prekmalu ustavili," pravi Ivan Kapun , vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Na cesti nismo sami

"Varno do cilja nas lahko pripelje zgolj defenzivna vožnja. Med vožnjo moramo biti zbrani, trezni in pozorni na dogajanje na in ob cesti, da lahko predvidimo dogajanje in ravnanja drugih, njihove morebitne napake, ter se nanje pravočasno odzovemo," še poudarjajo na policiji: "Zavedati se moramo, da na cesti nismo sami in da od našega ravnanja ni odvisna le naša varnost, temveč tudi varnost drugih udeležencev v prometu!"

Policija je po trenutno zbranih podatkih v januarju poleg ostalega zabeležila 7087 kršitev določil o hitrosti, 3481 kršitev neuporabe varnostnega pasu, 722 udeležencev, ki so vozili pod vplivom alkohola, in 623 voženj pri rdeči luči na semaforju.

Vse opisano kaže na to, da udeleženci na slovenskih cestah še vedno preveč tvegajo in menijo, da se njim ne more nič zgoditi, še opozarjajo na agenciji.

Ob teh ugotovitvah policija že izvaja številne aktivnosti in ukrepe. Zaradi še vedno prevelikega deleža alkoholiziranih povzročiteljev najhujših prometnih nesreč in neposredne povezanosti alkohola s problematiko neprilagojene hitrosti, nepravilno stranjo in smerjo vožnje, policisti kršiteljem cestnoprometnih predpisov dosledno odrejajo preizkuse alkoholiziranosti. Obenem nadaljujejo z izvajanjem načrtov in aktivnosti, predvidenih z obdobnim načrtom in ostalimi mednarodnimi akcijami. Izvajajo se časovno krajši in intenzivnejši poostreni nadzori, usmerjeni v zaznano problematiko. Prav tako bo Specializirana enota za nadzor prometa intenzivirala delo, tudi sodelovanje z ostalimi policijskimi enotami, pri kontrolah tovornih vozil, prevoza nevarnega blaga, šol vožnje, avtobusov in vozil za javni prevoz potnikov, v nadzorstvene aktivnosti pa bodo vključili vsa razpoložljiva tehnična sredstva in oblike dela (helikopterski nadzor, civilne patrulje …).