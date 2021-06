Povečan promet na meji: vozniki za vstop v državo čakajo tudi do dve uri

Dars je že predhodno opozarjal, da se bodo jutranje in popoldanske konice med tednom z začetkom turistične sezone prevesile v dopustniške konice ob koncih tedna. Promet se je povečal predvsem v smeri od Avstrije in Italije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju ter v obratni smeri. Če so v četrtek na mejnih prehodih nastajale kolone pri vstopu na Hrvaško, se sedaj vsi vračajo iz morja.

Prometno-informacijski center poroča, da sta trenutno najbolj obremenjena mejna prehoda Dragonja in Sečovlje, kjer vozniki za vstop v Slovenijo čakajo tudi do dve uri. Uro in pol vozniki čakajo na mejnem prehodu Petrina. Na Gruškovju, Jelšanah in Obrežju nastajajo enourni zastoji, na Metliki in v Starodu pa se za vstop čaka do pol ure. Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1,2 kilometra.

Pri Darsu voznikom priporočajo, da pred odhodom na dopust preverijo svoje vozilo in se na pot odpravijo spočiti. "V teh vročih dneh je dobro imeti ob sebi večjo količino pijače. Predlagamo tudi spremljanje razmer na cestah in načrtovanje poti ob manj prometno obremenjenih terminih oziroma uporabo manj obremenjenih poti."