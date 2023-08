Promet še vedno močno ohromljen, štajerska avtocesta zaprta na dveh odsekih

Zaradi poplav so številne ceste na Severno primorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo in poplavljajo nova območja. Zaprta je še vedno štajerska avtocesta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru.

Padavine se ponovno krepijo, zato Prometno informacijski center za državne ceste voznike opozarja, da se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah oziroma se na pot ne odpravljajo, če to ni nujno potrebno. icon-expand Poplave v Mežici FOTO: Mirko Tomec Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru. Na Prometno-informacijskem centru sporočajo, da je pot med Ljubljano in Mariborom v obe smeri možna samo preko dolenjske avtoceste ter po cesti Krško - Bizeljsko - Mestinje - Šentjur - Dramlje ali Krško - Bizeljsko - Mestinje - Podplat - Poljčane - Slovenska Bistrica ali preko Zagreba, Gruškovja in Ptuja. PREBERI ŠE Sava v spodnjem toku dosega največji pretok, evakuiral kamp v Termah Čatež Zaprt je izvoz Šmarje Sap proti Ljubljani, zaradi vode na cestišču. Na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko vozniki uporabljajo avtocesto tudi z vozili brez vinjete. Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen. Voznike so še pozvali, naj zaradi večjih količin vode na vozišču vozijo previdno, upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.