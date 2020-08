Promet skozi Golovec bo spet normalno stekel

Skozi obnovljeno zahodno cev, torej iz smeri Štajerske proti Dolenjski, je promet stekel že v petek, nato pa so delavci zaradi odstranjevanja delovne zapore oz. signalizacije v razcepu Malence zaprli krak v obratni smeri in vzhodno predorsko cev.

Kot so ta teden povzeli v Darsu, med dvomesečno obnovo zahodne cevi predora tudi zaradi sprotnega prilagajanja delovne zapore prometnim tokovom niso nastajali večji zastoji, čeprav gre za enega prometno najbolj obremenjenih delov avtocestnega omrežja na območju stičišča vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste.

Obnova zahodne cevi predora Golovec je stekla sredi junija in je potekala 24 ur na dan, osebna vozila pa so bila v teh dveh mesecih preusmerjena v vzhodno cev, kjer je promet, prilagojeno prometnim konicam, potekal po sistemu 1+2. Tovornjaki in avtobusi so bili medtem preusmerjeni na druge ceste.

Delavci so v dveh mesecih med drugim temeljito obnovili voziščno konstrukcijo in beton zamenjali z asfaltom. Z gradnjo drenažnega sloja pod voziščem so rešili težavo prodiranja hribinske vode skozi talni obok, ki je skupaj s tovornim prometom v nekaj več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve povzročila poškodbe v predoru.

Zatesnili so tudi razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 1400 metrov ter uredili odvajanje vode iz predora. Vgradili so razsvetljavo led, pri čemer gre za prvi tak primer v predoru na slovenskih avtocestah. Vgradili so tudi termalno detekcijo prometa, ki bo lahko natančneje določila izredne dogodke. Tudi sicer so nadgradnji varnosti predora namenili veliko pozornosti.

Septembra in oktobra bodo zamenjali še razsvetljavo v sosednji galeriji Strmec na vzhodni ljubljanski obvoznici, a promet zaradi tega ne bo pretirano oviran. Skupna vrednost vseh pogodbenih del je 8,56 milijona evrov brez DDV, izvedel pa jih je Kolektor CGP.