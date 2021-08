Tudi konec počitnic v znamenju gneče, zastojev, kolon pločevine in čakanja

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje - vzhod, v smeri proti Ljubljani, zaprt vozni pas. Na avtocesti so policisti danes sicer že obravnavali dve manjši prometni nesreči, ki sta še dodatno upočasnili promet. Udeleženi so bili tujci. "Močno povečan promet z daljšimi zastoji predvsem na avtocesti pričakujemo do ponedeljka dopoldan," pa sporočajo s PU Kranj.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg deset kilometrov. Gorenjski policisti za lokalni promet do nadaljnjega priporočajo izvoza Lipce in Radovljica. Za Kranjsko Goro in lokalni promet je možen izvoz Lesce. Zastoji so tudi na cesti skozi Jesenice, promet je povečan na Bledu, pri Hrušici pa je zaprt uvoz v smeri Avstrije. Alternativa za smer Avstrija je Šentilj.

Do 21. ure bo zaradi avtomobilistične prireditve zaprta cesta Pivka–Knežak–Ilirska Bistrica, med Šembijami in Ilirsko Bistrico. Obvoz je urejen po glavni cesti preko Ribnice.

Mejni prehodi

Promet je močno povečan na mejah s Hrvaško in Avstrijo. Vozniki osebnih avtomobilov za vstop v državo najdlje, več kot dve uri, čakajo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje; le za odtenek bolje je na Jelšanah in Obrežju, kjer se na vstop čaka od eno do dve uri. Za izstop iz Slovenije pa se najdlje (od ene do dveh ur) čaka na Sečovljah. "Preverite stanje na cestah in mejnih prehodih, preden se odpravite na pot," svetuje PIC.

Dela

V Ljubljani bo zaradi del danes in jutri zaprta Jurčkova cesta na železniškem prehodu.