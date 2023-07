Divjo vožnjo po ljubljanski obvoznici snemal, posnetek preučuje tudi Policija

Na posnetku voznik vozi z eno roko, v drugi pa s telefonom snema cesto pred sabo, armaturno ploščo in sopotnika avtu, predvaja se glasna glasba. Z veliko hitrostjo najprej vozi po voznem pasu, nato po odstavnem, sledi prehitevanje dveh vozil po prehitevalnem pasu.

Eden od potnikov voznika poziva, naj vozi počasneje, a ta nadaljuje s hitro vožnjo in po odstavnem pasu prehiti vsaj dve tovorni vozili. "Pazi, daj prosim te," voznika poziva še drugi sopotnik v avtomobilu, ki zmanjša glasnost glasbe in doda: "Počasi, prosim te, pazi." Posnetek divjanja se po slabi minuti konča, vendar merilniki še vedno kažejo, da hitrost ni padla pod 200 km/h.

Policija s posnetkom seznanjena

Kdaj točno je posnetek nastal, ni znano, najverjetneje že pred meseci, saj so potniki v avtomobili oblečeni v zimska oblačila. Navedbe so nam potrdili tudi na PU Ljubljana, od koder so nam sporočili, da so bili s posnetkom seznanjeni v petek. "Glede na oblačila oseb v vozilu in vremenske razmere domnevamo, da posnetek ni bil narejen pred kratkim, ampak bomo posnetek preučili, v kolikor bomo lahko ugotovili več podatkov," je sporočila Policija, ki vse morebitne priče tovrstnih ravnanj naproša, da jih o tem takoj obvestijo in posredujejo čim več podatkov o kršitvi (čas, kraj, registrska številka in tip vozila ...), saj lahko le tako policisti učinkovito ukrepajo.

Hkrati poudarjajo, da je vožnja po odstavnem pasu izjemno nevarna, posledice trčenja v ustavljeno vozilo pa so ob velikih hitrostih hude.

Kakšne so kazni?

Za takšno prekoračitev hitrosti je prepisana kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, za nevarno vožnjo pa so predvidene denarna kazen, prepoved vožnje vozila in zaporna kazen v razponu do 12 let, so dodali na Policiji.

O posnetkih divjanja, ki naj bi bila posneta na srbskih avtocestah, a je eden od njiju očitno nastal na ljubljanski obvoznici, so poročali tudi pri srbskem Telegrafu, kjer so še navedli, da so v Srbiji za takšen prekršek predvideni odvzem vozniškega dovoljena, prepoved vožnje, zaporna kazen od 30 do 60 dni in denarna kazen od 120.000 do 140.000 dinarjev (od 1000 do 1120 evrov).