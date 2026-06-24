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Slovenija

Najhujše na slovenskih cestah šele prihaja

Ljubljana, 24. 06. 2026 08.00 pred 47 minutami 4 min branja 30

Avtor:
Tina Hacler
Poletni cestni trio

Prišel je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, v četrtek sledi še praznik, ki ga bodo s prostim petkom številni povezali v podaljšan konec tedna. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, opozarja Prometno-infomacijski center (PIC). Čeprav smo že v zadnjih tednih poročali o dolgih zastojih, predvsem v delovnih zaporah, zdaj prihaja še vsa počitniška pločevina. Delovišče pri Postojni se 24. julija prestavlja na drugo stran primorske avtoceste, v smer proti Ljubljani.

"Gostejši promet pričakujemo že v sredo in četrtek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško," so zapisali na PIC-u, kjer medtem v petek pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil. Sončna vremenska napoved bo konec tedna poskrbela za gostejši promet tudi zaradi obiska turističnih in izletniških točk.

Poletni cestni trio
Poletni cestni trio
FOTO: Bobo

Poleg tega na PIC-u opozarjajo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit.

Začnejo Poljaki, konec meseca se nagnetejo Nemci

Že s tem koncem tedna se denimo začenjajo počitnice v delu Švice in na Poljskem. V sredo, 1. julija, pridejo na vrsto Čehi, Slovaki in dopustniki iz dela Belgije. To je hkrati tudi prvi in zadnji julijski dan, ki je na prometnem koledarju še obarvan deloma zeleno, preden preide v rumeno, oranžno in rdečo. Rdeča barva tam vztraja vse julijske konce tedna, vključno s ponedeljki.

Na slovenske ceste se bodo zlile kolone pločevine
Na slovenske ceste se bodo zlile kolone pločevine
FOTO: Bobo

Na slovenske ceste nato pridejo počitnikarji iz delov Nemčije, Avstrije, Nizozemske. Počitnice v bližnjih nemških zveznih deželah Bavarska in Badem Württemberg, ki pomembno vplivajo na prometne tokove v Sloveniji, bodo zadnji julijski konec tedna rdečo barvo raztegnile že na četrtek.

Ponedeljki ne bodo prinesli olajšanja

"Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki," izpostavljajo tudi na Darsu, kjer opozarjajo, da bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit med  3. in 4. julijem, 10. in 11. julijem, 17. in 18. julijem, 29. julijem in 1. avgustom ter 15. in 17. avgustom,  29. in 31. avgustom.

Skozi Slovenijo na Hrvaško
Skozi Slovenijo na Hrvaško
FOTO: Shutterstock

Kot smo bili v zadnjih dneh večkrat priča, prometne razmere lahko v zelo kratkem času bistveno poslabšajo poletne nevihte, nalivi in toča. Na vozne sposobnosti vplivajo tudi utrujenost, priprave na daljšo pot in visoke temperature, ki zmanjšujejo zbranost ter podaljšujejo odzivni čas voznika, poudarjajo.

Zožanja na avtocestah bodo še bolj zamašena

Na pretočnost prometa seveda vplivajo tudi delovne zapore, so spomnili na PIC-u. Te so težave povzročale že na "navadne" dni, zdaj se bodo v zožanja v delovnih zaporah nagnetle še gmote počitnikarjev v tranzitu.

Tudi pri Darsu voznike pozivajo, naj pri načrtovanju poti posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju. Trenutno med prometno najbolj obremenjenimi izstopajo odseki primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno ter štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano, nizajo.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani
Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani
FOTO: Luka Kotnik

Obsežnejša obnovitvena dela potekajo tudi na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico, na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem ter na gorenjski avtocesti med Naklim in Vodicami, dodajajo.

Ravbarkomanda bo vztrajala še v drugo smer

Največ črnila je bilo v zadnjih tednih prelitega zaradi delovišča med Ravbarkomando in počivališčem Studenec na primorski avtocesti. 

Tam je poleg zožanih (ozkih) pasov tudi popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno bo zaprt do predvidoma 12. julija, uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bodo zaprli ponedeljka, 29. junija, ob 17. uri. Zaprt bo predvidoma 14 dni. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Kot je za torkovo oddajo 24UR potrdil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin, je trenutni načrt, ki so ga poslali z Darsa, da se trenutno delovišče v smeri proti morju zaključi do 15. julija, 24. julija pa se prestavi na drugo stran avtoceste. Od konca julija naprej zastoje torej lahko pričakujemo v smeri od morja proti notranjosti države.

Danes in jutri zapore na dolenjski avtocesti

Na odseku Ivančna Gorica - Bič v obe smeri promet s omejeno hitrosjo na 60 km/h poteka po dveh zoženih pasovih, širine treh metrov. 

Delovišče na dolenjski avtocesti
Delovišče na dolenjski avtocesti
FOTO: Bobo

Zaradi priprave na naslednjo fazo del, med katero bo promet potekal po enem smernem vozišču dvosmerno po dveh zoženih pasovih, bo danes večkrat vzpostavljena delna kratkotrajna zapora voznih in prehitevalnih pasov. Jutri, na državni praznik, pa bo postavljena začasna zapora obeh prehitevalnih pasov za namen postavitve ločilnih miniguardov, ki bodo ločevali prometne pasove v novi prometni ureditvi, našteva PIC.

Podaljšana zapora za pot v Kranjsko Goro

Zapora priključka Jesenice zahod, ki služi tudi kot izvoz za Kranjsko Goro, bi se morala zaključiti do 18. junija, vendar so jo podaljšali do 5. julija.

Do tega dne bo na vipavski hitri cesti zaprt tudi izvoz Vipava iz smeri Italije.

promet zastoji prometni koledar
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KOMENTARJI30

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Trikrat cepljen
24. 06. 2026 09.53
Seveda je tranzit tisti ki prinaša v cestno blagajno že desetletja enormne vsote denarja in če prištejemo še vinjete domačih uporabnikov , se lahko vprašamo, (tako kot v drugih panogah, ki novodobno razmišljajo ) : zakaj bi sploh kaj vlagali dokler gre samo po sebi ? Kot, da infrastruktura sploh ni pomembna. Veleumna nova vlada bi gradila treji pomol, pa vsak laik ve, da tudi ko bo drugi tir narejen ne bo zadostovalo za tekoči pretok prometa proti notranjost Eu ali Slovenije.
Odgovori
0 0
nikolinormalen
24. 06. 2026 09.51
Ponoči na avtocestah dela... razsvetljava... ampak samo razsvetljava.... 🤣
Odgovori
0 0
IQ200
24. 06. 2026 09.42
Ovce vse po istem vzorcu. Zacetki in konci mesecev ter tednov, vsi vse isti dan ob istih urah. Še dobro, da je praktično vse predvidljivo. Hvala vam.
Odgovori
+2
3 1
Masturbator
24. 06. 2026 09.38
Tistim ki se pritozujete, da tujci uporabljajo slovenijo samo za tranzit; ce bi bilo v sloveniji kaj lepega za turiste, bi se bili tujkaj ustavili! Tako pa samo cimprej ven.
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-1
1 2
zibertmi
24. 06. 2026 09.35
vrtovec bo vse uredil.tud anekse za izvajalce ala CGP NOVO MESTO,ki ga posredno vodita zakonca južna.v tem trenutku kolona stoji od ljubljane do trojan
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+4
5 1
Žmavc
24. 06. 2026 09.49
Doma ostani.
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 06. 2026 09.31
A Vrtovec je ze dvignil posto?
Odgovori
+6
7 1
Fluxx
24. 06. 2026 09.27
Zdaj so začeli delati ponoci se malo pa bodo baje se podnevi
Odgovori
+7
7 0
August Landmesser
24. 06. 2026 09.17
nižje krulijo o Alenki...naj jih nekdo spomni , da v prejšnji vladi desnih. ni bilo niti ene kolone in delovišča, ker je to že takrat uredil klerik vrtovec in so bili ljudje srečni in zadovoljni v prijetnih vožnjah po cestah
Odgovori
-2
5 7
August Landmesser
24. 06. 2026 09.14
vrtovec s teološko fakulteto za infrastrukturo bo do petka vse uredil , ker je tako obljubil desni pol ..in oni ne lažejo, ker je to velik greh ..molimo bratje in sestre...da bo na nočnih na cesti za vseh 5 delavcev in bager noč znosna in nenaporna...in bodo čez vikend vsi potniki molili čakajoč v kolonah v zahvalo pošteni garaški desni vladi, da bodo šli v nebesa...Amen
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+2
9 7
GUNDABAD
24. 06. 2026 09.05
najboljše bi blo da se da ven iz Garmina celo Slovenijo, pa naj grejo čez Italijo ali Orbanovo naprej v Ljepo našo :)
Odgovori
+10
13 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 06. 2026 09.33
Povej mi prosim, kako bos sel iz Italije direkt na Hrvasko po cesti?!?
Odgovori
+1
2 1
GUNDABAD
24. 06. 2026 09.48
Do Ancone, pol pa čez s trajektom :)
Odgovori
0 0
Žmavc
24. 06. 2026 09.51
Brenner, Celovec, Budimpešta, Zagreb. Evo!
Odgovori
0 0
ztk44
24. 06. 2026 08.59
Nočna dela - v petek zvečer ob 22,00 uri na celotni zoožitvi pri ravbarkomandi en bager in en kamion ter trije delavci, sto metrov naprej dva delavca in to je to nočno delo g.Vrtovca. Delali naj bi tudi v nedeljo, na isti relaciji v nadeljo pozno popoldan na enem mestu samo trije delavci. Bravo g.Vrtovec, res se dosti dogovoril.
Odgovori
+11
14 3
Aijn Prenn
24. 06. 2026 09.28
Kaj hočeš zdaj povedat?? Takšna je bila Božja volja!
Odgovori
+3
3 0
Prototip
24. 06. 2026 08.58
Sploh ni problemov,,sam grem ob 5h od doma,nobene gneče na cesti,lepo hladno,ob 9h že pijem kufe na Pagu,,,
Odgovori
-3
5 8
Qwertzuiop
24. 06. 2026 08.50
Septembra bo še vse ostalo isto oziroma se bodo premaknili za 100 metrov naprej. Sploh mi pa ni jasno, zakaj del, ki naj bi izboljšala pretočnost prometa po avtocesti, niso začeli izvajati februarja/marca?? Gužva je itak enaka vsako leto, letos pa je s temi zožanji neznosno!!!
Odgovori
+7
8 1
royayers
24. 06. 2026 08.49
pa kaksna nocna dela? se cez dan je pol prazno. vrtovec smesko…
Odgovori
+5
8 3
Fluxx
24. 06. 2026 08.41
Sem mislu da bo Janez zrihtal pa nima časa k se praporji ukvarja
Odgovori
-1
8 9
Posteni
24. 06. 2026 08.41
Nejc bo vse ustimal 🤣🤣🙈🙈
Odgovori
+0
4 4
Prototip
24. 06. 2026 08.52
Ja čaki,golob,šivilja,pa ribič so pokazali kaj znajo,,,,
Odgovori
+1
5 4
devlon
24. 06. 2026 08.38
super. obilo užitka vsem, ki jim je ful hudo doma bit
Odgovori
+5
7 2
Prototip
24. 06. 2026 08.45
Hvala,bom mislil nate,kako uživaš doma,ko se bom vozil z čolnom po zalivčkih v dalmaciji...pa ribice metal na roštilj.lp
Odgovori
+1
4 3
Naiskreni
24. 06. 2026 08.34
saxonci dol, arabci gor. 🤷 razumi svet..mi bomo kr tukj ostal 🤣
Odgovori
+4
5 1
PIKAPOLONICA1994
24. 06. 2026 08.33
DARS uporno trdi, da to ni res...poletni meseci niso obremenjeni s pločevino...zato lepo rijejo po AC
Odgovori
+10
11 1
Protoc
24. 06. 2026 08.33
Kje bodo delali?
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1921539
24. 06. 2026 08.40
nikjer,kot do sedaj
Odgovori
+7
7 0
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