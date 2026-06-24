Najhujše na slovenskih cestah šele prihaja

"Gostejši promet pričakujemo že v sredo in četrtek, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško," so zapisali na PIC-u, kjer medtem v petek pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil. Sončna vremenska napoved bo konec tedna poskrbela za gostejši promet tudi zaradi obiska turističnih in izletniških točk.

Poletni cestni trio FOTO: Bobo

Poleg tega na PIC-u opozarjajo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit.

Začnejo Poljaki, konec meseca se nagnetejo Nemci

Že s tem koncem tedna se denimo začenjajo počitnice v delu Švice in na Poljskem. V sredo, 1. julija, pridejo na vrsto Čehi, Slovaki in dopustniki iz dela Belgije. To je hkrati tudi prvi in zadnji julijski dan, ki je na prometnem koledarju še obarvan deloma zeleno, preden preide v rumeno, oranžno in rdečo. Rdeča barva tam vztraja vse julijske konce tedna, vključno s ponedeljki.

Na slovenske ceste se bodo zlile kolone pločevine FOTO: Bobo

Na slovenske ceste nato pridejo počitnikarji iz delov Nemčije, Avstrije, Nizozemske. Počitnice v bližnjih nemških zveznih deželah Bavarska in Badem Württemberg, ki pomembno vplivajo na prometne tokove v Sloveniji, bodo zadnji julijski konec tedna rdečo barvo raztegnile že na četrtek.

Ponedeljki ne bodo prinesli olajšanja

"Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki," izpostavljajo tudi na Darsu, kjer opozarjajo, da bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit med 3. in 4. julijem, 10. in 11. julijem, 17. in 18. julijem, 29. julijem in 1. avgustom ter 15. in 17. avgustom, 29. in 31. avgustom.

Skozi Slovenijo na Hrvaško FOTO: Shutterstock

Kot smo bili v zadnjih dneh večkrat priča, prometne razmere lahko v zelo kratkem času bistveno poslabšajo poletne nevihte, nalivi in toča. Na vozne sposobnosti vplivajo tudi utrujenost, priprave na daljšo pot in visoke temperature, ki zmanjšujejo zbranost ter podaljšujejo odzivni čas voznika, poudarjajo.

Zožanja na avtocestah bodo še bolj zamašena

Na pretočnost prometa seveda vplivajo tudi delovne zapore, so spomnili na PIC-u. Te so težave povzročale že na "navadne" dni, zdaj se bodo v zožanja v delovnih zaporah nagnetle še gmote počitnikarjev v tranzitu. Tudi pri Darsu voznike pozivajo, naj pri načrtovanju poti posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju. Trenutno med prometno najbolj obremenjenimi izstopajo odseki primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno ter štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano, nizajo.

Širitev štajerske avtoceste pri Ljubljani FOTO: Luka Kotnik

Obsežnejša obnovitvena dela potekajo tudi na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico, na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem ter na gorenjski avtocesti med Naklim in Vodicami, dodajajo.

Ravbarkomanda bo vztrajala še v drugo smer

Največ črnila je bilo v zadnjih tednih prelitega zaradi delovišča med Ravbarkomando in počivališčem Studenec na primorski avtocesti. Tam je poleg zožanih (ozkih) pasov tudi popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno bo zaprt do predvidoma 12. julija, uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa bodo zaprli ponedeljka, 29. junija, ob 17. uri. Zaprt bo predvidoma 14 dni. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Kot je za torkovo oddajo 24UR potrdil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin, je trenutni načrt, ki so ga poslali z Darsa, da se trenutno delovišče v smeri proti morju zaključi do 15. julija, 24. julija pa se prestavi na drugo stran avtoceste. Od konca julija naprej zastoje torej lahko pričakujemo v smeri od morja proti notranjosti države.

Danes in jutri zapore na dolenjski avtocesti

Na odseku Ivančna Gorica - Bič v obe smeri promet s omejeno hitrosjo na 60 km/h poteka po dveh zoženih pasovih, širine treh metrov.

Delovišče na dolenjski avtocesti FOTO: Bobo

Zaradi priprave na naslednjo fazo del, med katero bo promet potekal po enem smernem vozišču dvosmerno po dveh zoženih pasovih, bo danes večkrat vzpostavljena delna kratkotrajna zapora voznih in prehitevalnih pasov. Jutri, na državni praznik, pa bo postavljena začasna zapora obeh prehitevalnih pasov za namen postavitve ločilnih miniguardov, ki bodo ločevali prometne pasove v novi prometni ureditvi, našteva PIC.

Podaljšana zapora za pot v Kranjsko Goro