Pred Karavankami več kot deset kilometrov dolg zastoj

Visoka gostota prometa se bo po napovedih nadaljevala še popoldne. Zastoje je pričakovati tudi v nedeljo, zlasti popoldne, in sicer v smeri iz turističnih krajev proti urbanim središčem. V nedeljo se namreč končujejo počitnice za del Nemčije in del Češke.

V teku so tudi prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem, prenova vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim ter prenova dolenjske avtoceste med Drnovim in Brežicami. Večjih vplivov na potek prometa na območju izvajanja del pa sicer ni pričakovati. V ponedeljek in torek bo na dolenjski avtocesti zaprto počivališče Čatež proti Ljubljani, še opozarja Dars.

Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi zunaj kontrolnih točk.