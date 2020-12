Težave na cestah se nadaljujejo, ponekod prihaja do zdrsov

Razmere na cestah so danes že boljše kot včeraj popoldan, je pa vožnja še vedno bistveno težja kot v suhih pogojih. Vozna površina je spolzka, ponekod lahko tudi poledenela, kar od voznikov terja previdnejšo vožnjo, večjo zbranost in večjo varnostno razdaljo, opozarjajo policisti. "Vozila naj bodo očiščena snega in ledu, ker pri raztresanju oboje ogroža ostale udeležence v prometu in povzroča tveganje za nastanek škode na stvareh. Ponekod pa so trenutno bolj problematični pločniki."

Gorenjski Operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel osem obvestil o prometnih nesrečah z materialno škodo in številnih zdrsih ter ustavitvi vozil zaradi zimskih razmer. Večja škoda sicer ni nastala. Nekatere ceste so bile določen čas tudi zaprte.

Spremenjene so tudi razmere v gorah. Na območju Zelenice z okolico je minuli dan na višini 1500 metrov zapadlo okoli 70 centimetrov novega snega. Splošna nevarnost proženja snežnih plazov je velika – 4. stopnje po petstopenjski evropski lestvici. Sneženje je spremljal močan južni veter, ki je sneg prenašal in gradil zamete ter klože. Na delih je veter sneg spihal do ledene ploskve. V zavetrnih legah je ogromno napihanega snega. Na Ljubelju je od včeraj zvečer zaradi nevarnosti postavljena opozorilna tabla z ograjo.

"Planince pozivamo, naj ne tekmujejo, koga bo prvega zasulo, in naj počakajo na umiritev razmer. Nevarne so tudi planinske poti. Vse so prekrite s snegom, pod njim pa so zagotovo ostale tudi ledene ploskve, ki so nastale pred sneženjem," so sporočili iz PU Kranj.

V zadnji uri je več voznikov obvestilo o spolzkem vozišču na širšem šentjurskem območju, nasploh na relaciji Šentjur–Dobje. Tri vozila so zapeljala z vozišča. Na srečo se udeleženci v prometnih nesrečah niso poškodovali, so sporočili iz PU Celje. Vse voznike opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na vozišču in naj nasploh, ne le na tem odseku, vozijo strpno in previdno.

Težave na cestiščih so imeli tudi na Koroškem, kjer so poročali o zasneženih cestah ter odsotnosti zimskih služb.