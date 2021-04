Sproščanje ukrepov in začetek počitnic: pričakujte gnečo na cestah

Na štajerski avtocesti bo danes promet potekal po enem pasu na relacijah Vransko–Trojane do 18. ure in Fram–Slovenska Bistrica do 22. ure. V nedeljo pa bo med četrto in devet uro zjutraj zaradi del v predoru Golo rebro na relaciji Slovenske Konice–Dramlje zapora avtoceste proti Ljubljani. Obvoz bo urejen.

Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo na občasne omejitve prometa na nekaterih odsekih. Tako bo v prihodnjem tednu promet skozi predor Karavanke od ponedeljka do petka med 20. in 5. uro zjutraj potekal izmenično enosmerno.

Na primorski avtocesti bo promet po enem pasu v smeri Kopra potekal na relaciji Postojna–Razdrto do 21. ure, v smeri Ljubljane pa na relacijah Unec–Logatec do nedelje do 21. ure in Postojna–Unec do torka do 21. ure.