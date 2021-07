Večkilometrski zastoji na primorski avtocesti, daljše čakalne dobe na mejah

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozniki so se znašli v dva in pol kilometra dolgi koloni. Tistim, ki ste namenjeni proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Čakalne dobe se povečujejo tudi na mejnih prehodih, kjer vozniki za izstop iz države čakajo do ene ure.

- Gruškovje (do 30 minut)

- Jelšane (do ene ure)

- Obrežje (do 30 minut)

- Petišovci (do 30 minut)

- Petrina (do ene ure)

- Starod (do 30 minut)

- Zavrč (do 30 minut)

Ponekod na Štajerskem nastajajo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Promet.si opozarja, da vožnjo prilagodite razmeram na cesti, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Ustavljanje v predorih in pod nadvozi je nevarno in prepovedano.