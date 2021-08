Tudi danes kilometrski zastoji, mejni prehodi še vedno močno obremenjeni

Opozorila, da bo promet med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri ta konec tedna močno povečan, so se uresničila. Že v soboto smo poročali o dolgih čakalnih dobah na mejah. Najdlje, kar šest ur za izstop iz države, se je čakalo pred mejnim prehodom Vinica. Večurni zastoji so nastali tudi pred Petrino, Metliko, Žuniči in Jelšanami.

Prejeli smo informacije, da naj bi se čakalne dobe dodatno podaljševale zaradi težave s sistemom na hrvaški strani, s katerim preverjajo covidna potrdila. Civilna zaščita, gasilci, delavci Darsa in pripadniki Rdečega križa so udeležencem prometa, ki so obstali v dolgih kolonah, lajšali težave tako, da so jim delili pitno vodo.