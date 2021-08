Brez vode in preverjanja razmer na cestah se ne odpravite na pot

Večkilometrske zastoje, kakršni so bili pretekli konec tedna, pričakujemo tudi v nadaljevanju avgusta in tudi že ta konec tedna, svari Policija. Priporočajo sicer uporabo manj obremenjenih mejnih prehodov, a ob tem dodajmo, da so v letošnji sezoni večurne čakalne dobe tudi na tistih prehodih, ki so pred pandemijo veljali za 'zakotne' in skoraj prazne.

icon-expand Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. FOTO: Dreamstime Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa imajo države vzpostavljene posebne režime prehajanja svojih meja, preverjanje zahtevane papirologije pa kolone in čakalne dobe mučno podaljšuje. Pretekli konec tedna se je najdlje, kar šest ur, za izstop iz države čakalo pred mejnim prehodom Vinica. Večurni zastoji so nastali pred Petrino in Žuniči, pa tudi pred "tradicionalnimi" Metliko, Gruškovjem in Jelšanami. Naj spomnimo še, da je v veljavo stopila spremenjena prometna ureditev na cestah Dragonja–Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas, kjer so si številni vozniki krajšali pot na morje ali domov. Zdaj je na teh cestah dovoljen le lokalni promet, v nasprotnih primerih pa je zagrožena globa v višini 200 evrov. PREBERI ŠE Več obmejnih cest po novem prepovedanih za turiste: kazen 200 evrov Koronapostopki podaljšujejo čakanje Policija voznikom svetuje vnaprejšnjo pripravo vseh dokumentov, izpolnijo naj spletne prijave za vstop v posamezne države (kot npr. enter Croatia) in pridobijo ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Pravijo, da se s tem skrajšajo postopki na meji in posledično čakanje, vseeno pa smo prejšnji teden prejeli informacije, da naj bi se čakalne dobe dodatno podaljševale denimo zaradi težave s sistemom na hrvaški strani, s katerim preverjajo potrdila. Za prehod meje s Hrvaško na številnih mejnih prehodih pričakujejo čakalne dobe za izstop iz Slovenije, na nekaterih tudi pri vstopu v državo. Da se prometna varnost ne bi poslabšala, obljubljajo, da bodo na avtocestah in ostalih cestah v smeri mejnih prehodov angažirali dodatne policiste, izmene pa bodo okrepljene še na samih mejnih prehodih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Razmere preverite še pred odhodom na pot Promet na slovenskih cestah je med letno turistično sezono močno povečan vsakodnevno, največje obremenitve pa so predvsem ob koncih tedna. Vsi, ki se takrat odpravljajo na pot, naj se nanjo ustrezno pripravijo, svetuje Policija. Na pot naj se vozniki odpravljajo spočiti, vozijo naj s prilagojeno hitrostjo in na ustrezni varnostni razdalji. S seboj naj imajo zadosti tekočine. V primeru zastojev ali prometnih nesreč naj na avtocesti ustvarijo reševalni pas, potniki pa naj med čakanjem v kolonah ne zapuščajo vozil. Še pred začetkom vožnje naj vozniki temeljito preverijo stanje na cestah in mejnih prehodih. Stanje na cestah lahko preverijo preko storitev Prometno-informacijskega centra za državne ceste in medijev, še dodajajo na Policiji.