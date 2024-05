Prometna gneča v Ljubljani: Janković napoveduje dodatne rešitve

Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci povedal, da so na občini v pričakovanju prometnih mesecev, ko so avtocestne vpadnice v Ljubljano in ljubljanska obvoznica zaradi turističnega tranzita še dodatno obremenjene, v stalnem stiku z ministrstvom za infrastrukturo in Darsom, s katerim se dobro usklajujejo.

Janković je mnenja, da bo Dars projekta ureditve tretjega voznega pasu na odsekih med Domžalami in Šentjakobom ter Vrhniko in razcepom Kozarje izvedel v naslednjih treh oz. štirih letih. Če tega ne bo, bo dejansko vse stalo in pravih kratkoročnih rešitev za zastoje ne bo, je prepričan župan.

Ta se ne strinja z nasprotniki širitve avtocest in argumenti okoljevarstvenikov, da širitve le povečujejo število vozil. Pri tem je spomnil na ocene predstojnika Prometno tehniškega inštituta na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Petra Liparja, da Slovenija potrebuje nacionalni program izgradnje šestpasovnih avtocestnih odsekov in hkratne ukrepe trajnostne mobilnosti, ki sami po sebi ne bodo dovolj.

Po letih napovedi in zapletov je zdaj po Jankovićevi oceni dovolj politične volje, da se bo nasprotovanje preseglo in da bo tretji pas na štajerski in primorski avtocestni vpadnici v Ljubljano urejen. Treba bi ga bilo urediti tudi do Grosupljega, kar pa je zaradi konfiguracije terena in dveh predorov ter viadukta bistveno bolj zahtevno, je še dejal župan. Potreben bi bil tudi tretji pas na celotni obvoznici, je pristavil.

Konec junija naj bi, če bo šlo vse po sreči, skupaj z ministrstvom za infrastrukturo predstavili nadaljnje možnosti na področju cestnega prometa in železnic, pri čemer pa več za zdaj ni želel povedati. Ob tem je opozoril, da se bo prometni pritisk na Ljubljano ob gradnji tretje razvojne osi na jugu in severu le še povečeval.