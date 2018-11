Prometna kultura Slovencev: 'Tako kot živimo, tudi vozimo'

Prehitevanje po desni, naglo zaviranje, lepljenje na zadek, "hupanje", "blendanje" in razne kretnje ... zagotovo ste na cesti že doživeli kaj podobnega. Objestnost in agresija voznikov v večini primerov sicer povzročita "le" slabo voljo, a nevarnost, ki smo ji izpostavljeni v takih primerih, je resna. Kakšni vozniki smo Slovenci? Promet odslikava vsakdanje življenje, pravi psiholog.

Darsovi posnetki dokazujejo, da so nespametne in nevarne vožnje voznikov na naših cestah precej pogoste, zagotovo pa se je vsak od nas kdaj že srečal tudi z objestnimi in agresivnimi vozniki. Prehitevanje po desni, naglo zaviranje in lepljenje na zadek, "blendanje" in razne kretnje ... Takšna dejanja v najmilejši obliki med vozniki povzročijo veliko slabe volje, nekateri primeri se končajo celo s fizičnim obračunavanjem, ali, še huje, s prometno nesrečo.

Slovenski vozniki in voznice smo premalo samokritični in na drugih voznikih pa vidimo zgolj napake, je pokazala raziskava AMZS. FOTO: Thinkstock

"V predoru Šentvid se mi je že večkrat zgodilo, da sem peljala po omejitvi, torej 80 km/h, ko se mi je na zadek prilepil tovornjakar, mi hupal in me z dolgimi lučmi silil v to, da bi šla hitreje. Niti pomisliti si ne upam, kaj bi se lahko zgodilo, če bi zaradi neke nepredvidljive okoliščine takrat morala na hitro ustaviti – njemu se verjetno ne bi zgodilo nič, njegovo objestost bi plačala jaz," pripoveduje voznica.

Policija konkretnih podatkov o agresivni vožnji nima. So nam pa odgovorili, da "3. odstavek 45. člena ZPrCP določa, da je prepovedano sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje, razen v nevarnosti. Voznik dvoslednega vozila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila ali se voziti po dveh kolesih. Voznik enoslednega vozila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila ali se voziti po enem kolesu." V letošnjem letu so policisti ugotovili 411 takšnih kršitev.

Še hujši je primer, ki se je zgodil našemu sodelavcu – pred kratkim ga je nekdo, kot v filmu, poskušal zriniti s ceste. "Po omejitvah 130km/h sem po prehitevalnem pasu prehiteval tovornjak, ko se mi v tem trenutku na zadek nalepi voznik in mi “blenda” ter maha z rokami. Takoj, ko sem mimo tovornjaka, dam desni smernik, da bi se prestavil na vozni pas, ko me voznik za menoj po desni prehiti. S hitrimi refleksi ga opazim in ne zavijem desno, mu potrobim in se umaknem na vozni pas. Nakar on pred menoj močno zavre, da sem moral se znova refleksno prestaviti na prehitevalni pas in ga prehitim. Vnovič se mi prilepi na zadek in se znova umaknem na vozni pas. Nakar se objestni voznik na prehitevalnem pasu postavi ob moj bok, začne zavijati vame, me zrine na rob odstavnega pasu in mi sugerira z grozilnimi gestami. To je počel kakšen kilometer, nato pa se je odpeljal naprej," je povedal. "Spomnim se primera v preteklosti, ko je voznik peljal tako tesno za mojim fantom, da je ta namenoma stopil na zavoro, samo toliko, da je posvetila lučka in mu tako dal vedeti, da je preblizu. Vozniku zadaj se je povsem zmešalo, prehitel naju je in pred nama naglo zavrl, skoraj popolnoma ustavil, nato speljal naprej in enako ponovil še dvakrat. Ko smo se vsi skupaj ustavili na semaforju, je celo izstopil iz vozila, prišel k najinemu in poskušal odpreti vrata na fantovi strani. Ker naju je ta k sreči pravočasno zaklenil, je z roko udaril po steklu, midva pa sva kljub rdeči luči od strahu speljala naprej in mu pobegnila. Velika sreča je bila, da v tistem trenutku v križišču ni bilo nobenega drugega avta in da so bila vrata zaklenjena, saj bi nasilnež na licu mesta verjetno iz avta zvlekel in pretepel mojega fanta," pa opisuje še ena voznica. Raziskava AMZS iz leta 2013, v kateri je sodelovalo 669 oseb, je pokazala, da imamo slovenski vozniki o kulturi vožnje v Sloveniji precej slabo mnenje, o samih sebi pa ravno nasprotno – zelo pozitivno. Večina voznikov je o sebi menila, da so strpni (80 %), hkrati pa je večina mislila, da so drugi vozniki nestrpni (74 %).

Ni tako pomembna višina kazni, kot doslednost in zavedanje voznika: če kršim, bom zasačen. FOTO: Thinkstock

Prometni psiholog: Tako kot živiš, tudi voziš Takšna ocena ni značilna samo za naše voznike, po celem svetu je tako, da sebe vedno vidimo v lepši luči kot druge, smo boljši in previdnejši od njih, pravi prometni psiholog Marko Polič. Promet po njegovem mnenju odslikava vsakdanje življenje. "Ko imajo ljudje težave, se to kaže tudi na cesti. Tako, kot se nekdo, ki pride iz službe slabe volje, znese nad otroci ali ženo, enako je tudi na cesti. V agresivni družbi se na tak način rešujejo razne težave," pojasnjuje in dodaja: tako, kot živiš, tudi voziš. O tem, kakšen je tipičen slovenski voznik, strokovnjak ne želi govoriti, saj pravi, da ne mara posploševanja. "Raziskave so pokazale, da smo Slovenci nekje v zlati sredini – smo povprečni evropski vozniki. Večina voznikov vozi spodobno, razmeram primerno in upošteva druge, imamo pa, tako kot v vsaki državi, seveda tudi ljudi, ki so egoistični in gledajo samo nase – da bodo čim prej prišli kamor hočejo, varnost pa pri tem ni pomembna," pravi. Dolgoročna rešitev za takšne voznike je po njegovem mnenju vzgoja k strpnosti in toleranci od malih nog, kratkoročna pa policijsko sankcioniranje."Če se le da, se čimprej umaknite in ga spustite naprej. Izognite se direktni konfrontaciji in raje pokličite policijo, ki je tu zato, da takšne agresivneže strokovno obvlada. Država mora s sankcijami jasno pokazati, da se to v neki spodobni družbi ne sme delati." Poudarja pa, da ni tako pomembna višina kazni, kot doslednost in zavedanje voznika: če kršim, bom zasačen. "S študenti sem bil pred leti na Trojanah, kjer imajo posneto kopico zadev, kaj ljudje vse počnejo v predorih. Če bi ljudje to videli, bi se držali za glavo - od seksa v odstavni niši, do opravljanja potrebe! Ker zunaj dežuje, voznik zapelje v predor in opravi potrebo. Torej hoče zadovoljiti svojo akutno potrebo, ne pomisli pa na to, da s tem ogroža druge! Vse je torej posneto, lahko bi ljudi identificirali in jih sankcionirali, a pri nas to zaradi varovanja osebnih podatkov ni mogoče. Če lahko človek znova in znova krši, policija pa ga bo dobila le vsakič stotič, bo verjetno že prej pršlo do kakšne nesreče," ocenjuje Polič in poudarja: "Nisem za to, da bi imeli Velikega brata in policista na vsakem ovinku, ampak v Avstraliji, na primer, so vpeljali cestne radarje in voznik, če je prehitro vozil, ga je doma že čakala položnica. Tudi nekatere zahodnoevropske države to že imajo vpeljano, ne vem, zakaj imamo pri nas samo prazne škatle namesto radarjev. Če bo nekdo vedel, da bo zasačen, bo verjetno vozil bolj previdno, s tem pa bomo rešili nekaj človeških življenj." Tudi stvar kulture je, še dodaja, koliko so ljudje navajeni, kaj se na avtocesti sme ali ne sme početi. "Pri nas vsi vsaj približno vedo, kaj lahko, ampak še vedno počenjajo marsikaj, na primer vozijo po odstavnem pasu, ko so zastoji ali pa pri nesreči ne pustijo sredinskega pasu za reševalce ... Ljudje smo v povprečju nagnjeni k temu, da gledamo samo svoje neposredne potrebe in hočemo čim prej nekam priti. Pri tem pa mnogi veselo kršijo pravila in – kar je še slabše – ko eden to začne, ga ostali posnemajo, t. i. ovčje vedenje. Tako je na primer na prehodih za pešce, ko gori rdeča luč in vsi čakajo, potem gre pa eden čez cesto in se vsi vsujejo za njim, čeprav je še vedno rdeča luč." Kljub vsemu se prometna varnost pri nas, če jo merimo s številom žrtev in nesreč, izboljšuje, ocenjuje strokovnjak, a "še vedno je vsaka žrtev preveč". Za zgled so nam po njegovem mnenju lahko Skandinavci, Nemci in Angleži, seveda pa obstajajo tudi države, ki so nevarnejše od naše, a to ne sme biti izgovor. Vedno se moramo primerjati z boljšimi in varnejšimi, še pove Polič in opozori tudi na našo pivsko kulturo, ki jo tako radi reklamiramo.

Promet odslikava vsakdanje življenje, pravi psiholog Marko Polič. "Ko imajo ljudje težave, se to kaže tudi na cesti." FOTO: Thinkstock