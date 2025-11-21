Prometna nesreča na Celovški, zastoj proti Medvodam

Zaradi prometne nesreče je na Celovški cesti, v križišču z Ulico Jožeta Jame, zaprta smer proti Medvodam. PrometnoinformacijskI center poroča, da je nastal daljši zastoj.
Na štajerski avtocesti je med Blagovico in Celjem proti Mariboru promet oviran zaradi razlite nafte. Voznike pozivajo k povečani previdnosti, poroča Promet.si.
