Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Prometna nesreča na Celovški, zastoj proti Medvodam

Ljubljana, 21. 11. 2025 09.56 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
6

Na Celovški cesti v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta smeri proti Medvodam, z daljšim zastojem. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Celjem v smeri Maribora ovira promet razlita nafta, zato je potrebna previdnost.

Zaradi prometne nesreče je na Celovški cesti, v križišču z Ulico Jožeta Jame, zaprta smer proti Medvodam. PrometnoinformacijskI center poroča, da je nastal daljši zastoj.

Na štajerski avtocesti je med Blagovico in Celjem proti Mariboru promet oviran zaradi razlite nafte. Voznike pozivajo k povečani previdnosti, poroča Promet.si.

prometna nesreča Celovška cesta zastoj štajerska avtocesta
Naslednji članek

Desetino višji dobiček Petrola ob stabilnih prihodkih

SORODNI ČLANKI

Po smrti peške policija išče očividce

Voznik izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovornjak, na kraju umrl

67-letnica povzročila dve prometni nesreči in zbežala s kraja

V trčenju avtobusa v postajo umrle vsaj tri osebe

Voznica odvzela prednost otroku na skiroju, ki je huje poškodovan

Voznica zbila otroka, ki je s skirojem prečkal cesto

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Webdoggs
21. 11. 2025 10.39
spet kak capo iz kranja drvi po ljubljani
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
21. 11. 2025 10.11
+6
važn da dejstev nemoremo komentirat
ODGOVORI
6 0
suleol
21. 11. 2025 10.09
+6
znimivo je bilo v prispevku romov da je rekla da dobijo 1000 na mesec, objava odaje pa da dobijo 42k neki mi negre matematika
ODGOVORI
7 1
4krat
21. 11. 2025 10.13
+3
romom tudi ne
ODGOVORI
3 0
oježeš
21. 11. 2025 10.28
+1
Oba starša, ki sta brezposelna in štirje otroci. Zdaj pa kalkulator v roke. Verjetno še božičnica in regres.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363