Prometna nesreča na dolenjski avtocesti, nastaja zastoj

Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora (izvoz Šmarje Sap) v smeri Ljubljane,. (Fotografija je simbolična)

Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi na voznem pasu na cesti Hoč–-Pesnica pred Ptujsko v smeri Šentilja ter na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani.

Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji so med drugim na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem/zahod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico/sever proti Mariboru, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cesti Pijava Gorica-Škofljica.

Zastoj tovornih vozil, dolg en kilometer, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Cesta Lovrenc na Dravskem Polju je pri Strnišču pri podvozu pod železniško progo zaprta zaradi poplavljenega vozišča.

Do 5. novembra bo v Ljubljani zaradi del zaprta Jarška cesta med Šmartinsko cesto ter Žalsko in Kovačičevo ulico.

Do 6. novembra do 18. ure bo zaradi asfaltiranja zaprta cesta Metlika-Božakovo med Radoviči in Božakovim. Obvoz je na relaciji Krmačina-Drašiči-Metlika-Božakovo.

Do 20. decembra bo od ponedeljka do sobote med 8. in 17. uro zaradi del zaprta cesta Preval-Grgar-Čepovan pri Grgarju. Obvoz je po občinskih cestah na relaciji Grgar-Grgarske Ravne-Banjšice-Čepovan in obratno.

Predvidoma do 25. decembra bo zaradi del zaprta cesta Zadvor-Šmartno pri Litiji pri Sostru (Litijska cesta). Obvoz za osebna in tovorna vozila do sedem ton in pol bo potekal po državnih in lokalnih cestah na relaciji Zgornja Besnica-Javor-Podlipoglav-Sostro in obratno. Obvoz za tovorna vozila nad sedem ton in pol pa na relaciji Zadvor-Šentjakob-Litija-Šmartno pri Litiji-Trebeljevo-Besnica in obratno.

Na Vipavski hitri cesti je zaradi del spremenjena prometna ureditev med razcepom Nanos in Vipavo. Ves promet proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti. V smeri Razdrtega je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.