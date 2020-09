V prometni nesreči na 'primorki' umrla mlajša oseba

Med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane se je zgodila huda prometna nesreča. Tomaž Tomaževics PU Ljubljana je dejal, da sta po prvih podatkih v nesrečo bili vpleteni dve vozili, tovorno in osebno. Potrdil je, da je umrla ena oseba, in sicer otrok, ki je bil po prvih podatkih v osebnem vozilu. Na tej relaciji se je zgodila še ena manjša prometna nesreča. Okoliščine obeh še preverjajo, zaradi tega in ogleda pa bo cesta zaprta še dlje časa.

Nastal je že več kot pet kilometrov dolg zastoj, vse do počivališča Ravbarkomanda. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Postojna - Vrhnika. Na Prometno-informacijskem centru opozarjajo voznike, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.