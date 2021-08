Prometna nesreča na Primorki: zastoj sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico

Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaradi katere je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezovica in Vrhnika, je sporočil prometnoinformacijski center, ki voznike opozarja tudi, naj pustijo prostor za reševalce. Nastal je daljši zastoj na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Zaradi ogledovanja prometne nesreče je nastal zastoj tudi pred Brezovico, so še sporočili.