Prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici

Zastoji so še na primorski avtocesti: med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri; med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani; med Logatcem in Brezovico, upočasnjen promet z občasnimi zastoji.

Na ljubljanski obvoznici: na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski; na južni od Centra proti Primorski.

Na štajerski avtocesti: med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju; med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru.

Na cestah Ljubljana - Brezovica - Vrhnika in Dragonja - Koper.