Slovenija

Prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici

Ljubljana , 29. 05. 2026 12.55 pred 56 minutami 1 min branja 24

A.K.
Gneča na avtocesti

Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Zadobrovi proti Štajerski. Zaradi nesreče je zaprta tudi dlavna cesta Dravograd - Maribor pri Svetem Duhu, poroča Prometno-informacijski center. Gneča je tudi na primorski avtocesti, iz Kopra proti Ljubljani pot trenutno traja slabo uro in pol.

Zastoji so še na primorski avtocesti: med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri; med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani; med Logatcem in Brezovico, upočasnjen promet z občasnimi zastoji.

Na ljubljanski obvoznici: na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski; na južni od Centra proti Primorski. 

Na štajerski avtocesti: med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju; med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru.

Na cestah Ljubljana - Brezovica - Vrhnika in Dragonja - Koper.

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
29. 05. 2026 15.12
Kar imejte si vaše avtoceste in vinjete... raje se peljem po navadnih cestah, pridem enkrat prej...
Uporabnik1921539
29. 05. 2026 15.04
in kaj je novega???? Ni nikogar sram?
bc123456
29. 05. 2026 14.54
DARS -- državna nagrada za neznanje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JAZsemTI
29. 05. 2026 14.50
Za to cijazenje, ki je zapovrh smrtno nevarno hočejo vinjeto?!
juventina10
29. 05. 2026 14.54
še dobro,da gremo lahko v gorico po italijanski strani,čas je enak.,le kolon ni.
proofreader
29. 05. 2026 14.43
Ne pozabite podaljšati vinjete.
Špica
29. 05. 2026 14.51
to lahko samo sanjaze ,da se bo podalsalo.
proofreader
29. 05. 2026 14.43
Vrača se avtocestna policija, ki jo je Golob ukinil.
Bezigrad2005
29. 05. 2026 14.36
…in DARS opozarja da potece vinjeta…a se oni mal norca delajo…resno
Hudi časi
29. 05. 2026 13.40
Kolk malo rabiš za nesrečo na avtocesti. Samo objaviš kandidate in se folku utrga.
Hud Robin
29. 05. 2026 13.38
Nič čudnega, samo sliko pogledaš. Sami tovornjaki. Za kruh pa mleko in nekaj zelenjave ne rabiš toliko tovornjakov.
Uporabnik1921539
29. 05. 2026 13.36
vrdi grdi in popolnoma nesposobni vozniki.Pa tako lepo AC imamo!
bik123
29. 05. 2026 13.34
hvala robi in alenka
Spletko
29. 05. 2026 13.32
To je pa že precej komično no...
brezveze13
29. 05. 2026 13.28
a mine kakšen dan brez trka na primorki
vrzwta1
29. 05. 2026 13.34
Zakaj bi
Mišjak
29. 05. 2026 14.19
Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet pred Zadobrovi proti Štajerski. primorka?
DrVolk71
29. 05. 2026 13.28
Vsak dan, pa vendar so samo vozniki krivi?
boslo
29. 05. 2026 13.30
Ribič pravi, da na prazni cesti ni nesreč...
mackon08
29. 05. 2026 14.32
Ja kdo pa je kriv če ne nesposobni vozniki, treba je na cesto gledat pa se držat varnostne razdalje itd.
Optimisty
29. 05. 2026 13.24
predlagam darsu da vsem voznikom plača
Optimisty
29. 05. 2026 13.24
spet ? pa ne no
proofreader
29. 05. 2026 13.22
Golobov dobri znanec na vrhu DARS ne zna. Ampak prihajajo sposobni.
Hudi časi
29. 05. 2026 13.20
Spet neprimerna varnostna razdalja in neprilagojena hitrost? Nekaterih ne izuči.
