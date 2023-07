Zastoj na primorski avtocesti: Policija nad voznika, ki je vozil po reševalnem pasu

Na primorski avtocesti se je pred Brezovico proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Že celo popoldne pa stoji tudi na odseku Razdrto–Ljubljana, zamude je že za več kot eno uro. Kljub jasnim opozorilom, da je nujno ustvariti reševalni pas, pa se je med Postojno in Uncem na to požvižgal eden od voznikov in vozil po reševalnem pasu.

Zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje do razcepa Malence in naprej proti Šmarju Sapu. Prav tako je zastoj na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju, zamude je 35 minut. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer, proti Sloveniji pa štiri kilometre.