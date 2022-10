V BMW brez tablic bežal po avtocesti in trčil v policiste

Okoli 15. ure so policisti prejeli obvestilo o nezanesljivi vožnji voznika vozila znamke BMW. Policisti so nato vozilo opazili na primorski avtocesti in ga ustavili na priključku Brezovica v smeri Vrhnike. A voznik vozila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, je pred izvedbo postopka s kraja odpeljal.

Zapeljal je po primorski avtocesti v smeri Vrhnike. Kot pojasnjujejo na PU Ljubljana, sta policista zapeljala za njim, nato pa ob zastoju na avtocesti zapeljala na odstavni pas, v trenutku ko je poodstavnem pasu avtoceste v smeri Ljubljane - torej v nasprotno smer - pripeljal omenjeni voznik. "Policista sta, da bi preprečila trčenje, zapeljala na travnato površino ob avtocesti, kljub temu pa je med vozili prišlo do trčenja. V trčenju sta bila policista lažje poškodovana in z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana," še pojasnjujejo na PU Ljubljana. 38- letni voznik v vozilu brez registrskih tablic ni bil poškodovan, je pa bil na kraju prijet. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti je pred Brezovico proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Nastaja zastoj, ki sega čez celotno južno obvoznico.