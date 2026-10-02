Nesreča na štajerski avtocesti, pot se je podaljšala za eno uro

Kot je navajal prometno-informacijski center, je bil zaradi nesreče na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, zamuda je bila dobra ura in se povečuje.
Kot je razvidno iz cestne kamere ob 7.25 (Promet.si), so se zastoji začeli pri Framu.
Promet je sicer bil v jutranjih urah povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, navajajo na Promet.si. Zastoji so nastajali na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani.
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