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Nesreča na štajerski avtocesti, pot se je podaljšala za eno uro

Maribor, 02. 10. 2026 07.21 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Promet, zastoji, štajerska avtocesta

Zaradi prometne nesreče med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever je bil zjutraj promet močno oviran. Na štajerski avtocesti so nastajali zastoji, potovalni čas pa se je zaradi posledic nesreče povečal za več kot eno uro.

Kot je navajal prometno-informacijski center, je bil zaradi nesreče na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever, zamuda je bila dobra ura in se povečuje.

Kot je razvidno iz cestne kamere ob 7.25 (Promet.si), so se zastoji začeli pri Framu.

Zastoji pri Framu
Zastoji pri Framu
FOTO: Promet.si (posnetek zaslona)

Promet je sicer bil v jutranjih urah povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, navajajo na Promet.si. Zastoji so nastajali na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani.

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promet zastoj nesreča
24ur.com Primorsko avtocesto dobršen del dneva ohromili zastoji
24ur.com Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša
24ur.com Dolgi zastoji zaradi nesreče, pot od KP do LJ trajala več kot dve uri
24ur.com Ponekod na avtocestah nastajajo zastoji
24ur.com Nesreči na gorenjski in primorski avtocesti povzročili zastoje
24ur.com Zaradi prevrnjenega tovornega vozila zaprta pomurska avtocesta
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jutri_pa_res
02. 10. 2026 08.07
Pri nas se z odstranjevanjem posledic nesreče, posebej na AC, mečka veliko predolgo in dela tudi gospodarska škoda. Zamuja transport blaga, ljudje zamujajo v službo...
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+4
4 0
Hudi časi
02. 10. 2026 08.52
Ker bi bilo dobro imeti na vsakem kilometru pripravljene službe za odstranjevanje posledic prometnih nesreč. Da boste vi prej v službi. Čez voznike, ki nesreče povzročajo, pa niti besedice. Prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, uporaba mobilnika med vožnjo...
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0 0
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