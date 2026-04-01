Pijan povzročil nesrečo na štajerski avtocesti: štirje poškodovani

Nesreča se je na štajerski avtocesti zgodila nekaj pred 20. uro v bližini priključka Šentjakob v smeri proti Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je bil vzrok za prometno nesrečo po do zdaj zbranih podatkih neprilagojena hitrost voznika osebnega vozila.
Voznik je ob neprilagojeni hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v vozilo, ki je vozilo po drugem voznem pasu, nato v varovalno ograjo in se prevrnil na streho.
Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju je pokazal rezultat 0,80 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu policisti zasegli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.
V nesreči so bile štiri osebe lažje telesno poškodovane.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Avtocesta je bila na območju nesreče sprva povsem zaprta, nato so sprostili vozni pas, pozno zvečer pa je promet ponovno stekel.
