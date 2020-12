Prometna nesreča? Reševalci, zdravniki, policisti in gasilci enotni: »Varujmo življenja, vozimo trezni!«

Letošnji december je drugačen, kot smo ga vajeni. Javnih zbiranj in množičnih druženj resda ni, a je vseeno mogoče pričakovati, da bo alkohol, žal, tudi letos stalnica tega meseca. Da bi bili praznični dnevi kljub trenutni situaciji za ljudi prijetni in da nobena družina zaradi neodgovornih udeležencev v prometu ne bi bila zavita v črnino, javnost z osebnimi sporočili naslavljajo tisti, ki so prvi posredovalci na kraju prometne nesreče in neposredno po njej: reševalci, zdravniki, policisti in gasilci. Manj kot minuto vam bo vzelo, da začutite njihova globoka sporočila. Naj se vam zasidrajo v srce.

Denis Vihar, diplomirani zdravstvenik, ZD Maribor: »To je realnost tragedij v prometu zaradi alkohola!« Agencija za varnost prometa je k sodelovanju povabila Univerzitetna klinična centra v Ljubljani in Mariboru, Zdravstveni dom Maribor – Center za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, Policijo, Zavod Reševalni pas in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Požrtvovalni reševalci, zdravniki, policisti in gasilci v kratkih osebnih sporočilih slovensko javnost pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu. Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas: »Gasilci in reševalci vidimo preveč poškodb, ki so posledica pijanih voznikov! Bodite 0.0 voznik in tako izkazujte spoštovanje do požrtvovalnega dela teh predanih ljudi, ki vsak dan varujejo zdravje in življenja! Tomaž Kapus, Policija: »Si že kdaj komu moral povedati, da je v prometni nesreči izgubil koga od bližnjih?«

Naročnik oglasa je Javna Agencija RS za Varnost prometa.