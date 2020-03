Prometna nesreča? Upravičeni ste do denarne odškodnine!

• v kar se da hitrem času, • brez nepotrebnih obiskov institucij (zavarovalnic, policijske postaje, sodišča,..), • brez nepotrebnih zapletov, • brez izgube časa, energije in denarja, ter • s končnim ciljem po doseganju čim višje odškodnine za vaš primer. V kakšnem primeru vam pripada Odškodnina pri prometni nesreči? • Če ste se poškodovali v prometni nesreči po tuji krivdi, • če ste utrpeli poškodbe, kot sopotnik v prometni nesreči, • če je nesrečo povzročil neznani storilec, • če povzročitelj ni imel registriranega vozila, • je povzročitelj vozil in povzročil prometno nesrečo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, • je nesrečo povzročila mladoletna oseba, • ste doživeli nesrečo in se poškodovali v tujini, • je povzročitelj nesreče tuji državljan, • ste se poškodovali kot kolesar, pešec, motorist ali voznik traktorja, • ste bili sami odgovorni za nastalo prometno nesrečo.

• Odškodnine za vso nastalo materialno škodo, kamor sodi; uničenje ali poškodovanje stvari ali predmetov, zaradi posledic prometne nesreče, dodatni in naknadni stroški, kot so: nakup zdravil in pripomočkov za lajšanje bolečin, poškodb in hitrejšo rehabilitacijo, prevozi, parkirnine in ostalo, izpad dohodka in drugo.

Kakšno višino odškodnino lahko pričakujem in od česa je ta odvisna?

V prvi vrsti je višina odškodnine odvisna od resnosti in vrste poškodbe, oziroma njene diagnoze ter obdobja rehabilitacije. Sicer pa imajo na višino odškodnine vpliv sledeči faktorji: kako hitro odreagirate po nesreči in si poiščete strokovno pravno pomoč, lastna angažiranost pri postopkih zdravljenja in preiskav, višina izgube prihodka, dolžine bolniškega staleža, števila preiskav in količino izvidov, dodatni dokazni material: npr. fotografije škodnega dogodka, poškodovanja predmetov, fizičnih poškodb in drugo.

Do 950 € lahko znaša odškodnina že za manjše poškodbe, ki so nastale v prometni nesreči, vendar mora biti ta evidentirana. Nujno potreben je zdravniški izvid in izpolnjeno evropsko poročilo oziroma policijski zapisnik. Pri lažjih diagnozah, kot so izvin, izpah, udarnine in drugo je razpon odškodnine med 1500€ in 5.000 €, v primeru klasičnega zloma ta znaša tudi do 4.000€, v primeru kompliciranega zloma in natrganja mišic med8.000€ in 25.000 €, razne poškodbe živcev od 15.000€ do 70.000€, amputacij in drugih zelo hudih poškodba pa tudi do 1.200.000 €.

Kaj naj storim, da bom dobil ustrezno odškodnino?

Vsekakor se takoj ko je to mogoče obrnite na našo pisarno »Visoka odškodnina Planinšec«, kjer bomo skupaj preučili vaš primer, vam podali vse potrebne napotke, pomagali pridobiti potrebno dokumentacijo in vas spremljali tekom celotnega postopka od vložitve odškodninskega zahtevka do izplačila.