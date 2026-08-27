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Slovenija

Zaprta primorska avtocesta, izločanje tovornih vozil že na Štajerki

Ljubljana , 27. 08. 2026 16.56 pred eno minuto 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Primorska avtocesta

Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj. Po prvih informacijah gre za hudo prometno nesrečo med tovornjakom in osebnim avtomobilom. Zaradi pristanka helikopterja je bila popolna zapora kratkotrajno tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec, zdaj pa je proti Ljubljani avtocesta ponovno odprta.

Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec - Razdrto, poroča Prometno-informacijski center. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil: na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. 

Zaprta je bila tudi štajerska avtocesta

Na štajerski avtocesti je požar ob vozišču med Framom in Slivnico proti Mariboru pogašen, avtocesta je ponovno odprta.

Policija
Policija
FOTO: Bobo
primorska avtocesta promet nesreča

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KOMENTARJI6

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kokicas
27. 08. 2026 17.41
Sj še dobro da splih kam pridemo. Sedaj bo še sola pa turisti čez ljubljano po vseh kolovozih. Noro en čez drugega rinemo ker ni urejeno nič
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0 0
roberto1234
27. 08. 2026 17.36
j.... se z to štajersko avtocesto. Tako več ne gre .3 gradbišča. Sram vas bodi
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+1
1 0
Sandokkan
27. 08. 2026 17.35
Afrika?
Odgovori
0 0
Bonaventura
27. 08. 2026 17.33
A je sploh kdaj odprta?....ko so jo zidali so mislili, da bo vsaka tretja hiša imela fičota....
Odgovori
+3
3 0
Mio56
27. 08. 2026 17.27
Teolog dela dobro…pa to!! Aja sej res a ga je kdo vidu v zadnjem casu? A se je skril pod mino ali za mamico ta poba bistr kot gosti sok!
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-1
2 3
Uporabnik1932330
27. 08. 2026 17.25
Spet eden rinil pod kolesa tovornjaka.
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+4
4 0
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