Zaprta primorska avtocesta, izločanje tovornih vozil že na Štajerki

Primorska avtocesta je med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj. Po prvih informacijah gre za hudo prometno nesrečo med tovornjakom in osebnim avtomobilom. Zaradi pristanka helikopterja je bila popolna zapora kratkotrajno tudi proti Ljubljani med priključkoma Postojna in Unec, zdaj pa je proti Ljubljani avtocesta ponovno odprta.