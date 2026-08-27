Zaprta primorska avtocesta, izločanje tovornih vozil že na Štajerki

Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec - Razdrto, poroča Prometno-informacijski center. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil: na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.
Zaprta je bila tudi štajerska avtocesta
Na štajerski avtocesti je požar ob vozišču med Framom in Slivnico proti Mariboru pogašen, avtocesta je ponovno odprta.
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