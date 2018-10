V času policijske stavke na cestah več mrtvih

V omenjenih nevladnih organizacijah so sicer ob pozivu pristojnim zapisali, da je treba vsaj ohraniti prometno varnost, ki je bila v letu 2017 izboljšana po več letih skupnega truda. Podatki Javne agencije RS za varnost prometa kažejo, da je bilo leto 2017 z vidika števila prometnih nesreč in posledic najuspešnejše doslej. Število umrlih pa je bilo najmanjše v zadnjih 60 letih.

Pod odprto pismo sta se podpisala direktor Zavoda VOZIM David Razboršek in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo ter predstavnik Slovenskega avto kluba Andrej Brglez .

"V prvi polovici leta 2016, ko je bila policijska stavka v polnem razmahu, je na naših cestah umrlo 17 odstotkov več oseb kot v primerljivem obdobju leta 2015, kar pomeni 14 oseb več," so poudarili in opozorili, da to za sabo prinese velike psihološke posledice za svojce žrtev prometnih nesreč in tudi za njihovo širšo okolico.

Zavod VOZIM in Inštitut za civilizacijo in kulturo vlado in policijska sindikata pozivajo, naj naredijo vse, da se na cestah ne bo ponovilo črno leto 2016.

Prejšnja policijska stavka je potekala od 18. novembra 2015 do 2. junija 2016. Precej se je poznala pri globah za prometne prekrške. Koliko je vplivala na stanje varnosti cestnega prometa, pa je težko reči, saj v Sloveniji ne obstajajo raziskave s tega področja, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Kot so dodali, pa tuje raziskave kažejo, da je povprečen vpliv policijskega nadzora na prometno varnost med sedem in 15 odstotki.

"Nedvomno pa je, da ima policijski nadzor dokazano pozitivne učinke na spoštovanje prometnih pravil in obnašanje udeležencev v cestnem prometu in je eden izmed ključnih dejavnikov zagotavljanja varnosti cestnega prometa," so še zapisali. Neukrepanje policistov v primeru ugotovljenih (zaznanih) hujših kršitev v cestnem prometu bi tako lahko po njihovih navedbah imelo negativne posledice, ki bi se lahko odrazile tudi v povečanju števila smrtnih žrtev in prometnih nesreč.

Na GPU so še dodali, da se zaradi stavke število policistov na cestah ne bo zmanjšalo, a je dejstvo, da je policija kadrovsko podhranjena, kar zmanjšuje verjetnost, da bodo voznika zaradi kršitev ustavili in sankcionirali. Zaradi slabše kadrovske zasedbe postaj prometnih policij se tako lahko pričakuje, da se bo število ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov zmanjšalo, ker se bo zmanjšala verjetnost, da bodo voznika zaradi kršitev ustavili in sankcionirali.