Promet ohromljen na štajerski, primorski, gorenjski in dolenjski avtocesti

Na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je daljši, 10 kilometrski zastoj, ki sega preko počivališča Lom. Potovalni čas se podaljša za 1 uro in 15 minut.

Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas proti Ljubljani, promet poteka po počasnem pasu. Nastal je približno štirikilometrski zastoj.

Zaradi jutranje prometne konice so zastoji tudi na mestnih vpadnicah in obvoznicah, proti Ljubljani iz smeri Štajerske, Gorenjske, Dolenjske in Primorske, piše na spletnih straneh Prometno-informacijski center.

Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred zaporo med priključkoma Šmarje Sap in Cikava, kjer je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še zmeraj zaprt prehitevalni pas proti Novemu mestu. Nastal je dobrih pet kilometrov dolg zastoj.