Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Prometni kolaps pred mejo z Italijo: župani zahtevajo ukrepanje

Vipava, 19. 08. 2025 20.15 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
4

Drugi dan po zaprtju vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici so bile kolone vozil, predvsem tovornjakov, pred mejnim prehodom Fernetiči še daljše. Kolona je bila v ponedeljek proti večeru dolga devet kilometrov, saj je tja preusmerjen ves tovorni tranzitni promet za Italijo. Župani na obeh straneh meje zato opozarjajo na kolaps in zahtevajo konkretne ukrepe. Kakšne?

fernetiči vipavska hitra cesta promet zastoji
Naslednji članek

Nakup helikopterjev: kakšna bo poteza protikorupcijske komisije?

SORODNI ČLANKI

Še eno ozko grlo: za 100 dni zapirajo vipavsko hitro cesto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
19. 08. 2025 20.38
+1
Županom zmanjšati plače! Idrijski je dobro rejen in še nima zadosti!
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
19. 08. 2025 20.32
+1
Nehajte blizit o ukrepih ker edino da naredijo novo avtocesto poleg stare nebi take guzve. In samo tistim zlatim ribicam ni jasno da deugace ne gre. Edino delat ponoci in da se naredi v najlrajsem casu!!! To je edini ukrep!!!!
ODGOVORI
1 0
Kritikizstajerske
19. 08. 2025 20.30
+1
Kake ukrepe pametnjakovici??? Vsak dan se vozim v Ljubljano pa pac moram potrpet da se viadukta in cesta porihtajo. Tako je in ne gre drugace....tisti sds ovci ki pa nabijajo da bi bilo pod jj drugace so pa opranci in jj se nebi nikoli upal prenavlajt avtoceste in je zapret ker je p......
ODGOVORI
1 0
FlatyEric
19. 08. 2025 20.25
+1
Da boste videli kako se imamo okoli Slovenske Bistrice. Vsak božji dan sr… na cesti. Hvala DARS
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096