Prometni kolaps pred mejo z Italijo: župani zahtevajo ukrepanje

Drugi dan po zaprtju vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici so bile kolone vozil, predvsem tovornjakov, pred mejnim prehodom Fernetiči še daljše. Kolona je bila v ponedeljek proti večeru dolga devet kilometrov, saj je tja preusmerjen ves tovorni tranzitni promet za Italijo. Župani na obeh straneh meje zato opozarjajo na kolaps in zahtevajo konkretne ukrepe. Kakšne?