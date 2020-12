Prometni kaos pred Karavankami in na Obrežju

"Pred predorom Karavanke je kolona daljša od 15 kilometrov, stojimo že vsaj 45 minut, v tem času se nismo premaknili niti za centimeter zaradi kontrole potnikov ob vstopu v državo. Večina ljudi, ki čakajo, je v tranzitu, otroci jokajo, ženske nimajo dostopa do stranišča, nikjer pa ni obvestila," nam je sredi noči sporočil eden od tistih, ki so obtičali v gneči. O tem, da ure in ure stojijo v koloni, poročajo tudi vozniki tovornjakov.

Na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežjem proti Hrvaški je bil sicer zastoj danes zjutraj dolg 12 kilometrov, podobno je bilo včeraj in še tudi ponoči stanje pred Karavankami, danes zjutraj pa je bila kolona pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji dolga šest kilometrov.

S PU Kranj so že včeraj sporočili, da se vsekakor maksimalno trudijo za optimalno pretočnost, vendar zaradi izredne zgostitve niso izključene kratkotrajne varnostne zapore predora: "Prosimo za strpnost in razumevanje."



Kot so razložili, lahko v skladu z odlokom državljani Slovenije, Avstrije in

Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Avstrije, ki mejijo na Slovenijo, prestopijo državno mejo tudi zunaj kontrolnih točk, torej Karavank, Ljubelja in Šentilja.



"Če oseba je oseba prišla iz visokorizične države, lahko pridobi potrdilo o karanteni na domu tudi naknadno, in sicer sporoči policijski enoti svoje podatke in iz katere države ter kdaj je prišla. Policija ga zavede v evidenco in izda potrdilo. Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija osebi izroči potrdilo o napotitvi v karanteno na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah," še pojasnjujejo na PU Kranj.

Gneče sicer niso nepričakovane."Zaradi bližajočih se praznikov, ukrepov in poostrenega nadzora, je pričakovati povečan promet in zastoje, od Avstrije proti Hrvaški, predvsem na mejnih prehodih," so že pred koncem tedna opozorili na Prometno-informacijskem centru.

