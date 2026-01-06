Prometni kaos: številne nesreče in zastoji na slovenskih cestah

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, da naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa naj prilagodijo voznim razmeram. Na cestah po državi so plužne in posipne skupine, zaradi katerih občasno nastajajo zastoji. "Vozniki, ne prehitevajte jih," opozarjajo na prometnoinformacijskem centru za državne ceste. Tudi Dars opozarja vse voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin. "Naše posipne in plužne skupine so bile vso noč aktivne na avtocestnem omrežju in skrbele za prevoznost cest. Največ dela je bilo v nočnem času na območju Štajerske in Pomurja," je Dars danes objavil na družbenem omrežju Facebook.

icon-chevron-right 1 1 icon-chevron-right Sneg v Sloveniji Bobo

Zaradi močne burje je Agencija RS za okolje (Arso) za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Močna burja bo po napovedih pihala do srede dopoldne. Na izpostavljenih legah bo v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem pa bo tudi prenašala sneg in gradila zamete, so opozorili na Arsu. Zaradi burje že od jutra veljajo omejitve v prometu na Primorskem. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na vipavski hitri cesti je trenutno na razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Nove Gorice proti Kopru zaradi varnosti.

V večjem delu Slovenije sneži, sneg se oprijema vozišč, vidljivost je zmanjšana potovalni časi so daljši. Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme in prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na cestah so plužne in posipne skupine, ki pa se jih ne sme prehitevati.

Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Vipava, vozniki naj upoštevajo signalizacijo in omejitve. Promet je prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na regionalnih cestah Soteska-Črmošnjice, Črmošnjice-Črnomelj, Novo mesto-Metlika in Štrekljevec-Jugorje. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na regionalnih cestah Spodnja Idrija-Godovič, Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in Kozina-Starod, pa tudi na hrvaški strani prehodov Petrina, Vinica in Babno Polje. V primeru močnega sneženja za glavne in regionalne ceste velja, da se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone sami izločiti iz prometa, so še opozorili na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Sneg v Sloveniji FOTO: Bobo

V povezavi s snežnimi razmerami so nekaj manjših prometnih nesreč in zdrsov obravnavali policisti Policijske uprave (PU) Koper. Voznike pozivajo k izjemni previdnosti, pa tudi, da naj hitrost prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in vozijo umirjeno in predvidljivo. "Posebej opozarjamo na nevarnost zdrsov in zmanjšane vidljivosti, predvsem na izpostavljenih odsekih cest," so navedli v sporočilu za javnost. Vsem voznikom svetujejo, da pred odhodom preverijo vremensko napoved in prometne razmere.

Zaradi sneženja so razmere zahtevne tudi na območju PU Novo mesto. Tam so v povezavi z vremenskimi razmerami od ponedeljka popoldne do danes obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri se je voznik lažje poškodoval, in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala le premoženjska škoda. V večini primerih je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost glede na zimske razmere oziroma stanje na vozišču, so sporočili s PU Novo mesto.