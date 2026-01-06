Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prometni kaos: številne nesreče in zastoji na slovenskih cestah

Ljubljana , 06. 01. 2026 13.06 pred 29 minutami 3 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Sneg v Sloveniji

V večjem delu države sneži. Sneg se ponekod oprijema vozišč, vidljivost pa je zaradi snežnih padavin in megle zmanjšana. V prometu se je zgodilo več nesreč, nastajajo zastoji. Agencija za okolje je zaradi sneženja celotno državo obarvala v rumeno, s čimer prebivalce poziva k pozornosti. Sneženje bo najobilnejše med Belo krajino in Notranjsko.

Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste voznike opozarjajo, da naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, vožnjo pa naj prilagodijo voznim razmeram.

Na cestah po državi so plužne in posipne skupine, zaradi katerih občasno nastajajo zastoji. "Vozniki, ne prehitevajte jih," opozarjajo na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Tudi Dars opozarja vse voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin. "Naše posipne in plužne skupine so bile vso noč aktivne na avtocestnem omrežju in skrbele za prevoznost cest. Največ dela je bilo v nočnem času na območju Štajerske in Pomurja," je Dars danes objavil na družbenem omrežju Facebook.

Zaradi močne burje je Agencija RS za okolje (Arso) za Primorsko izdala oranžno vremensko opozorilo. Močna burja bo po napovedih pihala do srede dopoldne. Na izpostavljenih legah bo v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem pa bo tudi prenašala sneg in gradila zamete, so opozorili na Arsu.

Zaradi burje že od jutra veljajo omejitve v prometu na Primorskem. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na vipavski hitri cesti je trenutno na razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Nove Gorice proti Kopru zaradi varnosti.

V večjem delu Slovenije sneži, sneg se oprijema vozišč, vidljivost je zmanjšana potovalni časi so daljši. Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme in prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na cestah so plužne in posipne skupine, ki pa se jih ne sme prehitevati.

Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Vipava, vozniki naj upoštevajo signalizacijo in omejitve. Promet je prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na regionalnih cestah Soteska-Črmošnjice, Črmošnjice-Črnomelj, Novo mesto-Metlika in Štrekljevec-Jugorje.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na regionalnih cestah Spodnja Idrija-Godovič, Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in Kozina-Starod, pa tudi na hrvaški strani prehodov Petrina, Vinica in Babno Polje.

V primeru močnega sneženja za glavne in regionalne ceste velja, da se morajo vozniki tovornih vozil nad 7,5 tone sami izločiti iz prometa, so še opozorili na prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Sneg v Sloveniji
Sneg v Sloveniji
FOTO: Bobo

V povezavi s snežnimi razmerami so nekaj manjših prometnih nesreč in zdrsov obravnavali policisti Policijske uprave (PU) Koper. Voznike pozivajo k izjemni previdnosti, pa tudi, da naj hitrost prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in vozijo umirjeno in predvidljivo.

"Posebej opozarjamo na nevarnost zdrsov in zmanjšane vidljivosti, predvsem na izpostavljenih odsekih cest," so navedli v sporočilu za javnost. Vsem voznikom svetujejo, da pred odhodom preverijo vremensko napoved in prometne razmere.

Preberi še Eden najbolj sneženih dni v zadnjih letih?

Zaradi sneženja so razmere zahtevne tudi na območju PU Novo mesto. Tam so v povezavi z vremenskimi razmerami od ponedeljka popoldne do danes obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri se je voznik lažje poškodoval, in 16 prometnih nesreč, v katerih je nastala le premoženjska škoda. V večini primerih je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost glede na zimske razmere oziroma stanje na vozišču, so sporočili s PU Novo mesto.

Preberi še Bele ceste: v Ljubljani 55 prometnih nesreč

Novomeški policisti so danes od jutranjih ur posredovali tudi zaradi dveh tovornih vozil, ki sta obstali na zasneženem vozišču. Ukrepali pa so tudi zoper voznika osebnega avtomobila, ki na vozilu ni imel nameščene ustrezne zimske opreme.

Padavine bodo po napovedih vremenoslovcev na Arsu zvečer postopno slabele in ponoči marsikje ponehale, le na vzhodu in jugu bo še rahlo snežilo. Mrzlo bo.

vreme sneg ceste promet

Marca obnova komunalne infrastrukture pri ljubljanski železniški postaji

Doslej 38 predaj orožja, rok še do konca januarja

SORODNI ČLANKI

Bele ceste: v Ljubljani 55 prometnih nesreč

Eden najbolj sneženih dni v zadnjih letih?

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
06. 01. 2026 13.38
Sneg jih je ponovno presenetil....
Odgovori
-2
0 2
torks11
06. 01. 2026 13.37
Tojota Jaris GR+zimske gume+ sneg neprecenljivo gre in gre se ne morš naveličat na počes skozi ovinke.
Odgovori
0 0
kryptix
06. 01. 2026 13.39
Da ne boš ti cel na počes ko te kaka hruška ustavi😆
Odgovori
0 0
macolagobec
06. 01. 2026 13.36
Jaz se najbolj ustrašim tega malo snega, ker potem pride nekdo z ogromnim traktorjem in dobesedno zorje našo makadamsko cesto in napluži ogromno peska na travo in vrtove. In to za tako malo snega. Včasih je bilo ogromno snega traktorji pa so bili mali in so znali lepo splužiti cesto.
Odgovori
+1
1 0
razerznak
06. 01. 2026 13.36
kam te rinete če ne vete vozit, awd in nove gume in se furaš bp
Odgovori
-1
0 1
Morskadeklica123
06. 01. 2026 13.39
Eni pa pisat ne znajo...
Odgovori
0 0
imt600
06. 01. 2026 13.36
Jop zdle se bo pa vidl kirim je treba izpit vzet
Odgovori
+1
1 0
ole ole
06. 01. 2026 13.34
jst imam nove zimske continentalke in s svojim puntičom letim po cesti.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
93-letna mama odobrila njegovo novo pesem
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno
Tako preprosto je privarčevati 100 evrov mesečno
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Uganete, kdo je to?
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428