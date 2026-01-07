Naslovnica
Prometni kaos zaradi snega: smo se kot vozniki razvadili?

Ljubljana, 07. 01. 2026 11.33 pred 1 uro 3 min branja 75

Avtor:
Maja Pavlin
Plužne in posipne službe v Ljubljani

Vsakič, ko zapade nekoliko več snega, se ponovi isti scenarij - kolone, naleti, slaba volja in očitki glede neprevoznosti cest. Je zimske službe tudi tokrat presenetil sneg ali težava tiči kje drugje? "Ne moremo vedno kriviti samo zimskih služb. Ceste v zimskem času, ko močno sneži, ne morejo biti brez snega," poudarja vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar. Kaj je šlo torej narobe, da so vozniki znova obtičali v dolgih kolonah?

Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so še pred novim letom objavili raziskavo o kulturi vožnje v Sloveniji. "90 odstotkov vprašanih meni, da je prometna kultura pri nas zelo nizka. Istočasno pa jih 90 odstotkov ocenjuje tudi, da so sami dobri ali zelo dobri vozniki. To preprosto ne gre skupaj," pravi vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar. Ob tem dodaja, da nam v prometu pogosto manjka samorefleksije: "Krivi so vsi drugi, mi pa le redko."

Sneg v Ljubljani
Sneg v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Tudi zadnje sneženje je sprožilo številne očitke nad delom zimskih služb. A Logar poudarja, da so bila marsikatera pričakovanja nerealna: "Bil je sneg, glavne ceste pa so bile ustrezno očiščene. Niso bile sicer brez snega, ampak bile so prevozne. Če je cesta bela, še ne pomeni, da ni splužena. V času močnega sneženja snega ne moreš odstraniti vse do asfalta."

Razmere sicer niso bile idealne, prizna, a dodaja, da bi morali v zimskem obdobju in v času sneženja na cestah morali pričakovati sneg. Včeraj je marsikje v kratkem času nanosilo več centimetrov novozapadlega snega - tudi tam, kjer so plužne službe delovale neprekinjeno, dodaja.

Vožnja mora biti prilagojena razmeram

Opaža pa pri voznikih, da ne upoštevajo razmer na cesti. Med večjimi napakami izpostavlja predvsem neustrezno opremo, neočiščena vozila, prekratko varnostno razdaljo in tudi nepripravljenost voznika za vožnjo pozimi.

"Če se oseba ne počuti suvereno za vožnjo in če pot ni nujna, je seveda bolje, da ostane doma. Strah za volanom se namreč hitro prevesi v nevarne situacije," dodaja strokovnjak za varno vožnjo. Vozijo namreč izjemno počasi ter posledično ustvarjajo kolone in živčnost pri ostalih voznikih.

Preberi še Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile

Takšnim voznikom svetuje, da svojo pripravljenost na različne razmere preizkusijo na tečajih varne vožnje: "Da v varnem okolju preverijo tudi obnašanje njihovega vozila, ko pride do zdrsa, ter kako pravilno reagirati. To je neka investicija v naše vozniško znanje." Meni namreč, da je ključno pri vsem tudi poznavanje lastnega vozila.

"Po drugi strani sem zasledil tudi novico o Romunu, ki je na zasneženi cesti vozil 170 kilometrov na uro. Tu gre za drugi ekstrem," pravi in dodaja, da je treba svojo vožnjo v zimskem času prilagoditi razmeram na cesti, "ki so sicer v zadnjih letih res bolj redke".

Ustrezna oprema, varnostna razdalja in zbrano spremljanje prometa

"Pred leti je bilo tako celotno zimo in ni bilo takšnih težav. Morda smo se res razvadili," razmišlja, a ob tem priznava, da so se tudi avtomobili od takrat spremenili - med drugim izpostavi, da so bile pnevmatike včasih ožje, ki so v snegu omogočale lažji oz. hitrejši stik s podlago.

Za varno vožnjo v snežnih razmerah pa izpostavlja tudi ustrezno varnostno razdaljo, ki mora biti večja kot sicer. "In pa zbrano spremljanje prometa. Da smo med vožnjo nežni z volanom in da ne delamo sunkovitih gibov. Možnost zdrsa ob sunkovitem zavijanju je namreč večja," je jasen.

Plužne in posipne službe v Ljubljani
Plužne in posipne službe v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Pojasnjuje, da se je slednje pokazalo tudi včeraj: "Varnostne razdalje so bile premajhne in prišlo je do naletov. Četudi je nesreča manjša, zgolj z materialno škodo, to pomeni neko oviro za promet, ki ga še dodatno upočasni."

Osnova varne vožnje v zimskih razmerah se sicer začne še pred odhodom. Ključno pri tem je po besedah Logarja, da je vozilo ustrezno pripravljeno - da so očiščena vetrobranska stekla, delujoči brisalci in da je še posebej v času, ko je na cestah veliko soli, v vozilu dovolj tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla. Tudi tokrat je opazil številna vozila, pri katerih vozniki niso ustrezno očistili vetrobranskih stekel.

sneg ceste zastoji erik logar varna vožnja

KOMENTARJI75

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Inred
07. 01. 2026 12.58
Folk po snegu ne zna več vozit. Po 15km/h so se vozil, da ga je traktor prehitu. Težko verjameš, če ne vidiš.
Odgovori
+1
1 0
mnsandman
07. 01. 2026 12.56
Razvajeni 💯, ce nisi sposoben vozit, ko zapade cca 10-15 cm snega, ostani doma do pomladi...
Odgovori
+3
3 0
ImamLastnoMnenje
07. 01. 2026 12.56
Včeraj so bile razmere res ekstremne, dalo se je voziti, a počasi. Ceste pa NISO bile očiščene. Med 11. in 13. uro sem potoval med Črnomljem in Ljubljano. Ustrezno in sproti sta bila očiščena le vzpona na Gorjance, z obeh strani, od Podturna do Ivančne Gorice pa cesta ni bila očiščena, na cesti je bilo cca 10 cm snega, bila je prevozna, a avto je v glavnem ves čas drsel, pa ne samo moj, kljub ustrezni opremi. V Podturnu se je na cesti skozi vas zataknil šleper. Vozil je, čeprav je bilo na cesti 10 cm snega in bi se že zdavnaj moral izločiti. Da se je izvlekel, so pomagali policaji z zaporo prometa....popolnoma neodgovorno in vzrok za zastoje. Kazni za takšno obnašanje so prenizke! Kdor ni siguren in ne zna voziti po snegu - to velja za večino, ki je pridobil izpit v zadnjih 15-ih letih, ko skoraj ni več snega - naj ne hodi na cesto ob napovedanem sneženju. Potem pa pridemo do situacije, kot je bila včeraj popoldan in zvečer.
Odgovori
-1
0 1
IceFashion
07. 01. 2026 12.56
Seveda se moramo vozniki prilagoditi razmeram. Nihče ne pričakuje suhega asfalta med sneženjem. Govorimo pa o vsakodnevni vožnji v službo in nazaj, ne o izletih ali nepotrebnih poteh. Pri tem ne moremo govoriti o razvajenosti voznikov, saj večina ljudi nima izbire, ali bo šla na pot ali ne. Če delodajalci zahtevajo prihod na delo, je vožnja v službo in iz službe nujna, ne prostovoljna. Ljudje niso obtičali v kolonah zato, ker bi bili razvajeni, temveč zato, ker so morali na cesto v razmerah, ki očitno niso bile ustrezno obvladane. Ko se zaposleni po sneženju vozijo tudi štiri ure domov, to ni več vprašanje vozne kulture, temveč dejanskega stanja na terenu. Če sistem v takih razmerah ne more zagotoviti osnovne prevoznosti in varnosti za prihod v službo in vrnitev domov, je pošteno to priznati in omogočiti delo od doma. Dokler pa se prihod na delo zahteva, je zagotavljanje teh pogojev osnovna odgovornost – ne razvajenost.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
07. 01. 2026 12.55
Ha ha,golibja vlada vam bo zaradi svoje nesposobnosti povedala ,da ste pač razvajeni.Oziroma njihovi plačani novinarji vam bodo povedali.
Odgovori
-1
0 1
Protoc
07. 01. 2026 12.54
Itak da so se..še po snegu ne znajo vozit..podobno ko dež pade..takoj na bremzo in gužvo delat
Odgovori
+1
1 0
pepe007
07. 01. 2026 12.53
Odgovorni naj ne mutijo in prelagajo odgovornosti na naravo in voznike. Vozil je več kot pred desetletji in s tega naslova se preko obdavčitev pobere bistveno več. Torej morajo biti tudi kapacitete zimskih služb bistveno večje kot so bile nekoč, čeprav je cestnega omrežja skoraj enako in je sneg precej redek pojav. Prevzeti odgovornost za pobran denar. Kaka je storitev?
Odgovori
+2
2 0
mackon08
07. 01. 2026 12.53
Vozniki so nedposobni, dokaz so nesreče na ravni avtocesti pa brez snega.
Odgovori
+2
3 1
Mirko Igor
07. 01. 2026 12.52
NISMO, MOJA IZKUŠNJA
Odgovori
0 0
Mirko Igor
07. 01. 2026 12.54
Včeraj sem, zaradi obveznosti, moral iz Ljubljane proti P9stojni za kar sem potreboval 5 ur.
Odgovori
-1
0 1
Mirko Igor
07. 01. 2026 12.58
Vzrok, neizločanje kamionov kljub večurnemu sneženju, naj bi se samoizločili. Vsekakor jim bodo to šefi pustili. Za to so pristojne službe.
Odgovori
-1
0 1
Mirko Igor
07. 01. 2026 12.59
Ko sp po več urah le uspeli zdrsnjene kamione odstranit, OSEBNI AVTOMOBILI NISO IMELI NIKAKRŠNIH PROBLEMOV.
Odgovori
0 0
dule100
07. 01. 2026 12.52
Cel svet nam zavida, kako dobro imamo splužene ceste!😂
Odgovori
+2
3 1
bronco60
07. 01. 2026 12.51
Mislim, da službe dober delajo, najraje imam, da ni spluženo do asfalta, zimske gume prijemajo, treba je prilagodit vožnjo, kdor ne zna, ali noče , naj ostane doma.
Odgovori
+2
2 0
CBA54
07. 01. 2026 12.50
Veliko več avtov je kot včasih to je prvi razlog drugi pa je korupcija plužnih služb. Napiše da je 5 krat plužil v resnici je pa 3 krat. Ščitijo pa eni druge podobno kot zdravniki ki šparajo delo v javnem sektorju. Vsi vejo ukrepov pa ni.... Klanec proti Razdrtem, klanec iz Vrhnike gor to bi morali peglat non stop ne čakat 10 cm snega. 100% vozni park vključit. Policija striktno kamione ki niso pravilno opremljeni izločat...
Odgovori
0 0
sport5
07. 01. 2026 12.50
že včeraj opisal pot MB-KP, KP - Pince. Pri enakem sneženju deli cest popolnoma brez snega,določeni deli pa zvožen poledenel sneg. Točno se je lahko videlo ,kje so meje med različnimi cestnimi službami.Tako da je rešitev v tem,da takoj ko bi začel padat sneg se začne z soljenjem.Potem bi se snežinke sproti talile in snega na cestišču ne bi bilo.
Odgovori
+2
2 0
jaka
07. 01. 2026 12.50
Ja, bo treba na kakšno prazno parkirišče in se naučiti uporabljati ročno na snegu in bočno dsenje, da ne bodo vsi po*rani, ko bo avto peljal po cesti.
Odgovori
+0
1 1
Sashp13
07. 01. 2026 12.43
Nismo se razvadili, ponovno so zatajile zimske sluzbe, ceprav se je ze 14 dni govorilo o potencialni vecji kolicini snega. Pri nas med Mariborom in Sentiljem so bile ceste neociscene. Sele sredi noci so na teren poslali pluge in posipalce. Ce ne bi bilo lokalnih domacinom, ki so zraven stranskih cest v naseljih, ocistili se najbolj kriticne dele glavnih cest, bi bil kaos se vecji. Ocitno se vedno bolj delajo norca iz drzavljanov. Predstavnik DARS je vceraj izjavil, da za nesrece in zastoje ni kriv sneg ampak neprilagojena voznja voznikov 😅 ja pa seveda. Zakaj niso tovornjakov zaceli izlocati takoj, ko se je sneg zacel oprijemat cestisca ampak sele proti veceru, ko se je zgodilo par zdrsov? Zakaj niso priceli s posipom v pravi cas ampak sele, ko je na cesti bilo ze 10cm snega? Na teren so poslali 60% razpolozljivih plugov in posipalcev, ostalih 40% je pa cakalo doma v pripravljenosti na klic. Kaj so cakali da zapade se pol metra snega? Zanimivo res. Ampak sej prav, ce smo ovce in se jim pustimo, da nas imajo za norce pa naj nas imajo 😅😅
Odgovori
-7
2 9
matjazb333
07. 01. 2026 12.42
ma bom podal še mojo izkušnjo... včeraj pozno popoldne sem se moral silom prilike podati na pot iz Ivančne Gorice proti Mariboru. Glede na vremenske razmere sem se vozil po pričakovanju, problem ni bil v DARSu oz. neurejenosti AC, ampak v voznikih tovornih in osebnij vozil z neustrezno zimsko opremo oz. v voznikih, ki precenjujejo oz. podcenjujejo svoje sposobnosti... skratka voziti se je dalo lagodno 80km/h, ko se je stalo, pa se je stalo zaradi razlogov, ki sem jih opisal v prejšnjem stavku. Tako da se malo umirite prosim, je pa dejstvo, da se v snegu ne da isto voziti kot julija na Krk
Odgovori
+2
4 2
pepe007
07. 01. 2026 12.54
Jaz vidim, da je na avtocesti glavni problem, da je DARS nabavil opremo s katero lahko pluži pri realni hitrosti 30 km / h. To naredi več 10 km zastoje. Nekoč so imeli tako, da so plužili s 70 km / h.
Odgovori
0 0
IceFashion
07. 01. 2026 12.58
Če kdo krši predpise ali nima ustrezne zimske opreme, je za to pristojna policija in naj ga ustavi. To drži. A to ne izključuje odgovornosti DARS-a. Policija ukrepa posamično, DARS pa upravlja promet sistemsko. Ko razmere postanejo takšne, da že en zdrs tovornjaka ustavi promet za več ur, ni več dovolj reševati posameznih kršitev. Takrat je treba preventivno omejiti ali ustaviti promet, predvsem tovorni, preden pride do zastojev. Če se ukrepa šele po tem, ko promet že stoji, je to prepozno. Namen upravljanja avtocest je prav v tem, da se takšne situacije preprečijo, ne le gasijo posledice.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
07. 01. 2026 12.41
Razvajeni do amena, ker več ni toliko snega vsako leto, je zdaj malo panika. Smo alpska država, nismo doma v sahari.
Odgovori
+4
5 1
štrekeljc
07. 01. 2026 12.38
Kratka anketa: naj pritisne palček gor tisti, ki zna namontirati verige in palček dol tisti, ki jih ne zna. In hvala za poštene odgovore!
Odgovori
+10
11 1
Brus1234
07. 01. 2026 12.37
Zdaj želijo zvaliti krivdo za neočiščene ceste na voznike. A kar po celi Sloveniji so krivi vozniki? DARS pa je dal ven 60% kapacitet namesto 100% in sestankoval in čakal, da sneg zapade na 20 cm. Nekdo ni opravil svojega dela za katerega je mastno plačan, niti ni bilo nikjer Policije.
Odgovori
-3
4 7
televizija2000
07. 01. 2026 12.31
Res je da eni vozijo obupno že ob dežju. Res morda nimajo vsi optimalnih gum To ne spremeni odgovornosti tovornjakarjlev in cestarjev. Dunajska cesta včeraj ob 16h Črnuče ne vem če je bil kak plug.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
