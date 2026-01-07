Prometni kaos zaradi snega: smo se kot vozniki razvadili?

Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so še pred novim letom objavili raziskavo o kulturi vožnje v Sloveniji. "90 odstotkov vprašanih meni, da je prometna kultura pri nas zelo nizka. Istočasno pa jih 90 odstotkov ocenjuje tudi, da so sami dobri ali zelo dobri vozniki. To preprosto ne gre skupaj," pravi vodja področja varne mobilnosti pri AMZS Erik Logar. Ob tem dodaja, da nam v prometu pogosto manjka samorefleksije: "Krivi so vsi drugi, mi pa le redko."

Sneg v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Tudi zadnje sneženje je sprožilo številne očitke nad delom zimskih služb. A Logar poudarja, da so bila marsikatera pričakovanja nerealna: "Bil je sneg, glavne ceste pa so bile ustrezno očiščene. Niso bile sicer brez snega, ampak bile so prevozne. Če je cesta bela, še ne pomeni, da ni splužena. V času močnega sneženja snega ne moreš odstraniti vse do asfalta." Razmere sicer niso bile idealne, prizna, a dodaja, da bi morali v zimskem obdobju in v času sneženja na cestah morali pričakovati sneg. Včeraj je marsikje v kratkem času nanosilo več centimetrov novozapadlega snega - tudi tam, kjer so plužne službe delovale neprekinjeno, dodaja.

Vožnja mora biti prilagojena razmeram

Opaža pa pri voznikih, da ne upoštevajo razmer na cesti. Med večjimi napakami izpostavlja predvsem neustrezno opremo, neočiščena vozila, prekratko varnostno razdaljo in tudi nepripravljenost voznika za vožnjo pozimi. "Če se oseba ne počuti suvereno za vožnjo in če pot ni nujna, je seveda bolje, da ostane doma. Strah za volanom se namreč hitro prevesi v nevarne situacije," dodaja strokovnjak za varno vožnjo. Vozijo namreč izjemno počasi ter posledično ustvarjajo kolone in živčnost pri ostalih voznikih.

Takšnim voznikom svetuje, da svojo pripravljenost na različne razmere preizkusijo na tečajih varne vožnje: "Da v varnem okolju preverijo tudi obnašanje njihovega vozila, ko pride do zdrsa, ter kako pravilno reagirati. To je neka investicija v naše vozniško znanje." Meni namreč, da je ključno pri vsem tudi poznavanje lastnega vozila. "Po drugi strani sem zasledil tudi novico o Romunu, ki je na zasneženi cesti vozil 170 kilometrov na uro. Tu gre za drugi ekstrem," pravi in dodaja, da je treba svojo vožnjo v zimskem času prilagoditi razmeram na cesti, "ki so sicer v zadnjih letih res bolj redke".

Ustrezna oprema, varnostna razdalja in zbrano spremljanje prometa

"Pred leti je bilo tako celotno zimo in ni bilo takšnih težav. Morda smo se res razvadili," razmišlja, a ob tem priznava, da so se tudi avtomobili od takrat spremenili - med drugim izpostavi, da so bile pnevmatike včasih ožje, ki so v snegu omogočale lažji oz. hitrejši stik s podlago. Za varno vožnjo v snežnih razmerah pa izpostavlja tudi ustrezno varnostno razdaljo, ki mora biti večja kot sicer. "In pa zbrano spremljanje prometa. Da smo med vožnjo nežni z volanom in da ne delamo sunkovitih gibov. Možnost zdrsa ob sunkovitem zavijanju je namreč večja," je jasen.

Plužne in posipne službe v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert