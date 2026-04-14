Prometni kolaps na Štajerskem: en prometni pas v vsako smer

Ozko grlo na štajerski avtocesti je predvsem med odcepoma Fram–Slovenska Bistrica in obratno, kjer promet poteka po precej zoženih pasovih, zato se vozila v konicah premikajo po polžje. Od junija naprej bo odprto še eno gradbišče med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer pričakujejo še hujše zastoje. Promet bo namreč tekel zgolj po enem voznem pasu v vsako smer.