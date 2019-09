Prometni kolaps: na štajerski avtocesti zastoj dolg 19 km

Če ste na poti v službo ali se od doma šele odpravljate, se pripravite na dolgo pot, saj so ceste napolnjene s pločevino, potovalni čas pa se do mestnih središč podaljša tudi za več deset minut. Na štajerski avtocesti je zastoj dolg 19 kilometrov, na primorski avtocesti pa 13 kilometrov, na dolenjski avtocesti pa je zastoj dolg šest kilometrov. Vozite strpno in previdno.

Prebudili smo se v oblačno in deževno jutro, kar se pozna tudi na naših cestah. Te so ponekod po državi mokre, zato previdnost ne bo odveč. Še posebej bodite pozorni na poti proti mestnim središčem, saj zaradi jutranje konice nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti od Maribora proti Ljubljani, med priključkom Lukovica in uvozom Ljubljana – Sneberje je območje zastojev v dolžini 19 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Dol – Šentjakob, Pijava Gorica – Škofljica, Trzin – Ljubljana in Medno – Ljubljana.

Štajerska avtocesta FOTO: Promet.si

Območje zastojev je tudi na gorenjski avtocesti, in sicer med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana – Brod. Na primorski avtocesti je zastoj dolg 13 kilometrov, in sicer med priključkom Logatec in razcepom Kozarje, na dolenjski avtocesti pa je območje zastojev v dolžini šest kilometrov med izvozom Grosuplje-zahod, Cikava in razcepom Malence. Gost promet z zastoji pa je tudi na ljubljanski obvoznici, zato še enkrat pozivamo, vozite previdno in strpno. Na dolenjski avtocesti sta se zgodili tudi prometni nesreči, ki še dodatno ovirata promet, in sicer med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani ter med Debelim Hribom in razcepom Malence proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas.