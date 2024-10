Prometni kolaps po zapori Glavnega mostu: eno uro za izvoz iz garažne hiše

Si predstavljate, da imate v avtu hudo bolnega svojca, a tik pred bolnišnico obstanete v gneči? Ali pa se želite ob koncu delavnika čim prej odpeljati domov, a že po nekaj prevoženih metrih obstanete v zastoju tudi za eno uro? S takšnimi težavami se zadnji mesec soočajo v Mariboru. Delavcem v UKC Maribor je prekipelo: odkar je občina zaprla Glavni most, za izvoz iz garažnih hiš v času popoldanske prometne konice porabijo tudi uro in več, saj promet po Ljubljanski ulici v vse smeri dobesedno stoji. Zamujamo povsod, tudi po otroke v vrtec in šolo, so ogorčeni, zato od občine pričakujejo rešitve. In to hitro.