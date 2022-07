Prometni kolaps v dolini Vrat: premalo parkirišč v priljubljeni alpski dolini

Gneča, prometni kolaps in slaba volja. To se, zlasti ob koncih tedna dogaja v dolini Vrat, naši priljubljeni alpski dolini. Po tem, ko so cesto asfaltirali, je postalo težava parkiranje. Veliko več gora željnih domačih in tujih turistov namreč pripelje čisto do konca ceste, kjer pa ni dovolj parkirnih mest za vse. Tako ljudje puščajo vozila ob cesti, kar povzroča prometne zamaške. Občina je sicer organizirala brezplačne avtobusne prevoze, a to ne pomaga, saj avtobusi velikokrat ne morejo mimo parkiranih vozil. Rešitev bi bila, pravijo na občini, zapornica, a zato morajo pridobiti soglasje države.