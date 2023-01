Prometni kolaps: 'Za smučanje rabimo smučarsko, za vožnjo pozimi pa zimsko opremo'

Na Darsu ob ponovnih kritikah zaradi snega in težav na številnih cestah odločno odgovarjajo, da je razlog za zastoje na avtocestah vsaj 30 zdrsov tovornih vozil, ki niso imela ustrezne opreme. Ter da je zaradi njih obstal promet, kar je preprečilo pot tudi plužnim vozilom.

Kdo je kriv za ponedeljkov jutranji prometni kolaps, smo v oddaji 24UR ZVEČER vprašali vodjo Darsove vzdrževalne službe Damijana Jaklina, ki je koordiniral delo Darsa na avtocestah, ter predsednika Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Petra Piška, ki je Dars že zjutraj opozoril, da prejemajo številne klice o neočiščenih voziščih na celotnem avtocestnem križu in jih pozval, da čim prej omogočijo nemoten pretok vozil.

Obe strani s prstom kažeta ena na drugo. Dars na slovenske in evropske voznike tovornih vozil, ki so zaradi neustrezne opreme na zasneženih cestah zdrsnila in ustvarila zastoje, celo takšne, da Darsova vozila niso mogla nadaljevati s pluženjem, Obrtno-podjetniška zbornica pa na Dars, ki bi moral poskrbeti, da snega na cestah ne bi bilo te tako tudi do zdrsov ne bi prišlo. "Smešno je, da Dars obsoja slovenske oz. evropske prevoznike. Če bi bilo očiščeno pravočasno, ne bi prišlo do zdrsov in zastojev," pravi Pišek.

Priznava, da so nekateri vozniki sicer res vozili brez ustrezne zimske opreme. A ob tem poudarja, da so vremenarji že več dni opozarjali na obilne snežne padavine, zaradi česar bi moral biti Dars pripravljen. "Dars je dobro opremljeno podjetje, z dobro zimsko službo, vendar pa jo je aktiviral prepozno, zaradi česar je tudi prišlo do zastojev. Telefoni v naši zbornici so pregorevali," poudarja.

Pišek: Slovenske avtoceste so drage, pot čez Slovenijo bi nam lahko pogrnili rdečo preprogo

A Jaklin zagotavlja, da Dars ni prepozno aktiviral svojih služb ter da je bilo že ponoči aktivnih več kot 180 ljudi in preko 120 vozil. Odgovarja, da so se zavedali nevšečnosti, ki se lahko zgodijo na slovenskih cestah. "Do 11. ure smo porabili 3300 ton soli, več kot 100.000 litrov natrijevega klorida, čez 4000 litrov kalcijevega klorida. Naredili smo ogromno obhodov. A stotine vozil nam ne koristijo, če zdrs zapre vse vozne pasove in mi ne moremo skozi," dodaja.