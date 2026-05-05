Slovenija

Prometni koledar v rdečem: trije prazniki zapored

Ljubljana, 05. 05. 2026 08.00 pred 57 minutami 4 min branja 34

Avtor:
Tina Hacler
Zvrstili se bodo trije prazniki zapored

Čeprav v Sloveniji vse do konca junija ni več praznikov in podaljšanih vikendov, bodo na prometne tokove še pred začetkom poletnih počitnic pri nas močno vplivali prosti dnevi v tujini, ko se bo tranzit mešal z močnimi dnevnimi prometnimi konicami. Prometni koledar se rdeče obarva najprej 14. maja, čez teden dni sledijo binkoštni prazniki, 4. junija pa še telovo.

Po podatkih državnega statističnega urada (Surs) je bilo med prazničnimi dnevi v lanskem drugem četrtletju - april, maj, junij - največ prometa potniških vozil na odseku Drenov Grič v nedeljo, 8. junija 2025, na binkošti. Avtocestni števec jih je naštel 68.000, kar je bilo za skoraj 20 odstotkov več kot leto prej.

Zabasalo se bo še pred poletjem
Tudi Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) je prav v tem obdobju zaznal največje prometne obremenitve. "To je že tradicionalno, saj so v tem času prazniki v številnih evropskih državah, ki vplivajo na promet pri nas - v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem in na Madžarskem," za 24ur.com niza vodja centra Brane Nastran.

Ponekod se takrat začnejo tudi počitnice, na promet v Sloveniji vplivajo predvsem tiste v nam najbližjih nemških zveznih deželah - Bavarska s prestolnico München in Baden Württemberg s Stuttgartom.

Na PIC-u letos sicer pričakujejo nekoliko manj težav kot prejšnja leta. Kot pravi Nastran, je razlogov več - prazniki so tokrat relativno zgodaj, v prej omenjenih državah pa se pozna tudi gospodarska negotovost in vse to vpliva na manj turističnega prometa.

Trije prazniki drug za drugim

Kljub temu pa pričakujejo zgostitve in zastoje na določene datume. Njihov prometni koledar se najprej rdeče obarva v četrtek, 14. maja, ko v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Nizozemskem in v Belgiji praznujejo vnebohod.

Že teden dni kasneje, 22. maja, sledi nov val, ko se pričakuje zelo visoka gostota prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V številnih zahodnih državah je dela prost dan tudi binkoštni ponedeljek, 25. maj.

Kmalu zatem, v četrtek, 4. junija, prihaja še praznik Sv. rešnje telo, telovo. Tega denimo prazujejo tudi na Hrvaškem in Poljskem.

Zvrstili se bodo trije prazniki zapored
Več prometa bo na klasičnih turističnih koridorjih predvsem od Avstrije proti Hrvaški (A2 Karavanke – Ljubljana – Obrežje, A1 Ljubljana – Koper in Maribor – Ljubljana, A1 Šentilj – Maribor, A4 Maribor – Gruškovje), za te datume napoveduje Nastran. V obratni smeri pa se koledar rdeče barva v nedeljo, 7. junija, ko se končuje podaljšani konec tedna, pa tudi počitnice na Bavarskem in v Badem Württembergu.

Na udaru Gorenjska

Trenutno se največ črnila preliva glede delovne zapore pri Postojni na primorski avtocesti, ki jo zaznamujejo številne nesreče in dolgi zastoji. Toda omenjeni prazniki v maju in juniju bodo povečali prometne tokove s severa, kar bo vplivalo tudi na promet na Gorenjskem, kjer prav tako ne bo šlo brez cestnih del.

Na gorenjski avtocesti bo pri Jesenicah še do sredine junija vztrajala popolna zapora priključka Hrušica (Jesenice zahod, izvoz za Kranjsko Goro), saj tam obnavljajo nadvoz. Obvoz je speljan skozi samo mesto preko priključka Jesenice vzhod (Lipce), za lokalni osebni promet pa tudi preko platoja Karavanke.

Promet po glavni trasi avtoceste, ki vodi do predora Karavanke in naprej proti Avstriji oziroma v obratni smeri, medtem poteka nemoteno po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer.

Plačilno okence pred Karavankami
Maja se začenjajo obsežna dela med Naklim in Vodicami

Sredi maja pa se bodo začela tudi glavna obnovitvena dela na odsekih Naklo–Kranj zahod, Kranj zahod–Kranj vzhod in Kranj vzhod–Brnik, ki naj bi trajala vse do začetka avgusta.

Promet na območju med Naklim, Kranjem in Vodicami bo v času preplastitve vozišča urejen po sistemu 2 + 1 + 1, kar pomeni vožnjo po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na smernem vozišču proti Jesenicam bodo urejeni trije prometni pasovi – dva v smeri proti Jesenicam in eden proti Ljubljani – pri čemer bo slednji od ostalih ločen z nizko jekleno ograjo. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo ob gradbišču urejen dodatni vozni pas.

"Izkušnje s podobnimi obnovami na gorenjski avtocesti v preteklih letih kažejo, da ob takšni začasni prometni ureditvi praviloma ne prihaja do daljših zastojev," sicer zagotavlja Nastran.

'Se mi splača iti z avtoceste?'

S prihodom toplejših mesecev in povečanjem prometa se začenja povečevati tudi število klicev v njihov klicni center, postopno raste proti poletju in avgusta običajno doseže vrhunec.

"S poletjem raste delež tujih klicateljev, kljub temu pa so v večini še vedno domači. Največkrat želijo napotke naših prometnih svetovalcev - ali se mi splača iti dol z avtoceste, koliko časa bom porabil v zastoju, kje so alternativne poti, kdaj je najbolj pametno iti na pot," našteva Nastran, ki pravi, da enaka dinamika kot za klice velja tudi za druga Darsova orodja za prometne informacije, kot so spletna stran promet.si, njihova aplikacija in profili na družbenih omrežjih.

KOMENTARJI34

Luka40
05. 05. 2026 09.28
DARS je organizacijsko tako nesposoben, da ne več koga bi lahko še obtoževal za svojo nesposobnost... Ampak!! Važno, da se žepi filajo....
mojcd
05. 05. 2026 09.24
Pa dobro a se vedno ni jasno da so problem nase ceste - ne koledar!!!!
Janez23
05. 05. 2026 09.18
Sedaj ima socialistična komunistična republika Slovenija veliko težavo. Ker pri nas praznujemo večinoma komunistične praznike, kot je 2.januar, 27.april , 2 maj, pa še kakšen protestantski in takšne fore, v Evropi pa katoliške, tako pridejo na naše avtoceste tujci, ki se iz zahoda vračajo v rodno Hrvaško, Bosno , Albanijo.....+ težka tovorna vozila, ker pri nas tedaj ni praznika.
mojito88521
05. 05. 2026 09.32
Kje ti vidiš komunistične praznike? Raje se malo izobrazi, pa ne boš takih neumnosti pisal.
Ursooo
05. 05. 2026 09.34
Janez! Potem ukinimo socialistično komunistične praznike. In ker smo pravi desnoverni katoliki, ne rabimo niti cerkvenih praznikov saj najbolj uživamo ob delu in molitvi. In če bomo zgolj delali in molili, bodo ceste prazne. Kaj praviš? Za urejanje škarpe pred hišo in modrovanbje v vaški beznici pa tudi ne rabimo prevoza.
Ponent
05. 05. 2026 09.17
Pa niso naši vrli strokovnjaki lani strokovno ugotovili, da je v tem času bojda najmanj prometa, in zato zaprli vse glavne prometnice v državi? Sicer lahko od zdaj naprej kupujem vinjeto namesto februarja maj
bingo
05. 05. 2026 09.12
Manjka tretji ce ne celo cetrti vozni pas,pa bi bilo veliko bolje manj cakanja in posledicno tudi manj kritiziranja
Malo_sutra
05. 05. 2026 09.09
Dejmo se 1x it cez. ce niste za v avto ali pa niste neki prepricani v vase znanje vozite vsaj po pravilih in se drzite desne strani. le tako mi drugi nebomo imeli tezav z vami, ker eni ste res naporni. sej niste vi krivi ampak ce negre negre. pocasi po pravilih in nekomplicirajte pa bo vse ok.
prizdravi
05. 05. 2026 09.09
Naša delodajalska združenja, ki vsako leto tulijo, da je 2. januar prazničen dan samo v Sloveniji (in so njihovi dobički posledično usodno znižani...) naj si prosim zapišejo: vnebohod, binkošti, rešnje telo... Le da avstrijski, nemški, švicarski... delodajalci očitno znajo kljub praznikom ostati konkurenčni!
Brus1234
05. 05. 2026 09.14
Požrešnost je gonilo kapitalizma!!
peglezn
05. 05. 2026 09.24
a zato v komunističnih državah vse cveti, delavci iz kapitalističnih držav pa se masovno selijo v socialistične utopije?
Perivnik
05. 05. 2026 09.07
Prihajajoči "prosti dnevi" - praznik v tujini so katoliški prazniki in bi morali biti tudi pri nas prazniki. Potem pa mi ne bi silili v Ljubljano, bi nekateri odšli še pred prazniki na počitnice, drugi bi ostali doma in ne bi obremenjevali cest.
Dragica Cegler
05. 05. 2026 09.05
Ne volim zakaj je tolkel jamranja,saj ste na dopustu.A bi niso bolje,da bi za v službo čakali 2 uri?pa oejte 2 uri orwj uz morja. PAtufi novinarji so že tečni s tem letanhem ID avta do avta in loviti te dopustnike,da jim pojamrajo Spet bomo cele 3 mesece poslušali o teh reveži,ki morajo čakati 2 uri.
Lepdan123
05. 05. 2026 09.06
O madona, bo treba nazaj v šolo.
Džouzi
05. 05. 2026 09.20
Saj nismo celo poletje na dopustu, tudi tisti, ki smo v službi se moramo voziti po tej gužvi.
Džouzi
05. 05. 2026 09.02
Promet.si ni vedno zanesljiv. Lani npr. na DARSu očitno niso vedeli za dela v Blatni Brezovici. Je pa tudi težava, da te razne aplikacije, ki so lahko sicer točne, kot je google maps, ne vedo, da je na avtocesti poln samo vozni pas, prehitevalni pa skoraj prazen. Nekajkrat sem se letos zafrknila, ko sem šla za Postojno že na Uncu z avtoceste. Žal pa spletnih kamer nimajo toliko, da bi se vsaj tam preverilo, kakšna je situacija.
Paradox
05. 05. 2026 09.20
Seveda ni zanesljiv. Vsi vlečejo informacije iz Googla, torej več mobilnih lokacij je na neki gosti točki aktivnih, ga Google obarva rdeče kot "gneča".
Castrum
05. 05. 2026 09.00
Če še ne veste - cel svet nam zavida!
Smacky
05. 05. 2026 09.00
In spet bojo ob zastojih in nesrečah krivili voznike.
mali.mato
05. 05. 2026 08.56
Nova vlada mora čimprej narediti red na Darsu.
Vakalunga
05. 05. 2026 08.53
Ukinitev DARSA in plačevanja VINJET je nujen ne a zadosten pogoj, za normalizacijo na Slovenskih cestah, zraven pa je potrebno v UST AVO zapisat da Slovenski gradbeniki ne smejo izvajati del ne na lokalnIh cestah nikakor pa ne na AVTOCESTAH. GRADNJOM AVTOCEST naj izvajajo tujo izvajalci z koncesijo.
športnik66
05. 05. 2026 08.51
Ves problem tiči v politiki DARS-a, ker obnavljajo ceste in odseke, ki v 90 % primerih sploh niso potrebni prenove. S tem sami sebi delo dajejo-in od države prejemajo 10, 20 mio € za tak odsek. Pa tudi tajming: če bi delali pozno jeseni in zgodaj spomladi, niti ne bi bil problem. A oni najraje delajo poleti, ko gre narod na dopuste-more... in zato takrat na relaciji Razdrto - Ljubljana vse stoji. Država je slab gospodar in DARS to samo potrjuje.
hojladri123
05. 05. 2026 08.56
Kdaj naj izberejo termin če pa gospoda celo leto rada dopustuje? pozimi smučanje, pomladi "priprava" prikolic in vikendov, poleti glavni dopusti, jeseni pa spet "pospravljanje" vikendov in prikolic...
Brus1234
05. 05. 2026 09.17
En bivši minister za promet je izdal odlok, da se od 1.5. do 1.10. na cestah ne dela, da ni zastojev in je bilo v redu.
Paradox
05. 05. 2026 09.21
Teorija zarote: DARS in naša država "zanalašč" proizvajajo take gužve na avtocestah, zato da turisti skozi Slovenijo ne opravijo samo tranzita ampak tudi zapravljajo.
WHITE BOY
05. 05. 2026 08.49
meh kdor ma hišo pa vrt se ne sekira....blokovci na aparatih pa ja heba tkole k nimaš se kam dat potem pa po ac stojiš cele dneve....jbg navadte se
Chrome
05. 05. 2026 09.03
Bol je problem folk kateri ne more brez volana, avtomobili namreč delajo zastoje 🤣.
gullit
05. 05. 2026 08.48
Ravno ko bodo navalili turisti, se bodo začela dela na Gorenjski ac. Pomlad je pa bila skoraj brez del. Odlično načrtovanje, kot da se norca delajo iz ljudi.
Brus1234
05. 05. 2026 09.18
Čuden način za zadrževanje turistov v tranzitu, se mi zdi.
Artechh
05. 05. 2026 08.47
Dela se poleti, cakite za na morje ne za v službo čez leto
hojladri123
05. 05. 2026 08.52
delno se celo strinjam... jamrači jamrajo ker imajo dve uri manj dopusta zaradi dveh ur zastojev, medtem ko se nekdo mora pripeljati v službo pa mora zaradi tega štartati dve uri prej...
Rde?a pesa in hren
05. 05. 2026 08.46
Še tiste par kilomtrov k mamo pa še s stistim ne zmoremo. Kaj drugega kot banan republika. Delamo se iz drugih norca, še najbl pa sebe. Ma mi si nismo zaslužli svoje države, garantirano.
Wolfman
05. 05. 2026 08.45
Še en dokaz, da sta naša država in Dars zelo zelo slaba gospodarja!
