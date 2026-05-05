Prometni koledar v rdečem: trije prazniki zapored

Po podatkih državnega statističnega urada (Surs) je bilo med prazničnimi dnevi v lanskem drugem četrtletju - april, maj, junij - največ prometa potniških vozil na odseku Drenov Grič v nedeljo, 8. junija 2025, na binkošti. Avtocestni števec jih je naštel 68.000, kar je bilo za skoraj 20 odstotkov več kot leto prej.

Zabasalo se bo še pred poletjem FOTO: Bobo

Tudi Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) je prav v tem obdobju zaznal največje prometne obremenitve. "To je že tradicionalno, saj so v tem času prazniki v številnih evropskih državah, ki vplivajo na promet pri nas - v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem in na Madžarskem," za 24ur.com niza vodja centra Brane Nastran. Ponekod se takrat začnejo tudi počitnice, na promet v Sloveniji vplivajo predvsem tiste v nam najbližjih nemških zveznih deželah - Bavarska s prestolnico München in Baden Württemberg s Stuttgartom. Na PIC-u letos sicer pričakujejo nekoliko manj težav kot prejšnja leta. Kot pravi Nastran, je razlogov več - prazniki so tokrat relativno zgodaj, v prej omenjenih državah pa se pozna tudi gospodarska negotovost in vse to vpliva na manj turističnega prometa.

Trije prazniki drug za drugim

Kljub temu pa pričakujejo zgostitve in zastoje na določene datume. Njihov prometni koledar se najprej rdeče obarva v četrtek, 14. maja, ko v Avstriji, Nemčiji, Švici, na Nizozemskem in v Belgiji praznujejo vnebohod. Že teden dni kasneje, 22. maja, sledi nov val, ko se pričakuje zelo visoka gostota prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V številnih zahodnih državah je dela prost dan tudi binkoštni ponedeljek, 25. maj. Kmalu zatem, v četrtek, 4. junija, prihaja še praznik Sv. rešnje telo, telovo. Tega denimo prazujejo tudi na Hrvaškem in Poljskem.

Zvrstili se bodo trije prazniki zapored FOTO: Bobo

Več prometa bo na klasičnih turističnih koridorjih predvsem od Avstrije proti Hrvaški (A2 Karavanke – Ljubljana – Obrežje, A1 Ljubljana – Koper in Maribor – Ljubljana, A1 Šentilj – Maribor, A4 Maribor – Gruškovje), za te datume napoveduje Nastran. V obratni smeri pa se koledar rdeče barva v nedeljo, 7. junija, ko se končuje podaljšani konec tedna, pa tudi počitnice na Bavarskem in v Badem Württembergu.

Na udaru Gorenjska

Trenutno se največ črnila preliva glede delovne zapore pri Postojni na primorski avtocesti, ki jo zaznamujejo številne nesreče in dolgi zastoji. Toda omenjeni prazniki v maju in juniju bodo povečali prometne tokove s severa, kar bo vplivalo tudi na promet na Gorenjskem, kjer prav tako ne bo šlo brez cestnih del. Na gorenjski avtocesti bo pri Jesenicah še do sredine junija vztrajala popolna zapora priključka Hrušica (Jesenice zahod, izvoz za Kranjsko Goro), saj tam obnavljajo nadvoz. Obvoz je speljan skozi samo mesto preko priključka Jesenice vzhod (Lipce), za lokalni osebni promet pa tudi preko platoja Karavanke.

Promet po glavni trasi avtoceste, ki vodi do predora Karavanke in naprej proti Avstriji oziroma v obratni smeri, medtem poteka nemoteno po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer.

Plačilno okence pred Karavankami FOTO: AP

Maja se začenjajo obsežna dela med Naklim in Vodicami

Sredi maja pa se bodo začela tudi glavna obnovitvena dela na odsekih Naklo–Kranj zahod, Kranj zahod–Kranj vzhod in Kranj vzhod–Brnik, ki naj bi trajala vse do začetka avgusta.

Gorenjska avtocesta iz zraka FOTO: Bobo

Promet na območju med Naklim, Kranjem in Vodicami bo v času preplastitve vozišča urejen po sistemu 2 + 1 + 1, kar pomeni vožnjo po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na smernem vozišču proti Jesenicam bodo urejeni trije prometni pasovi – dva v smeri proti Jesenicam in eden proti Ljubljani – pri čemer bo slednji od ostalih ločen z nizko jekleno ograjo. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo ob gradbišču urejen dodatni vozni pas.

"Izkušnje s podobnimi obnovami na gorenjski avtocesti v preteklih letih kažejo, da ob takšni začasni prometni ureditvi praviloma ne prihaja do daljših zastojev," sicer zagotavlja Nastran.

'Se mi splača iti z avtoceste?'

S prihodom toplejših mesecev in povečanjem prometa se začenja povečevati tudi število klicev v njihov klicni center, postopno raste proti poletju in avgusta običajno doseže vrhunec.

Gneča na avtocesti FOTO: Bobo