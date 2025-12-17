Lahko prometni spor na Blejski Dobravi ogrozi občinski proračun?

"Te dni bo minilo pol leta, odkar ste prejeli peticijo z 922 podpisi krajanov, s katero smo protestirali proti nezakonito postavljeni omejitvi hitrosti 30 km/h na občinski cesti zunaj naselja ter proti arogantnemu obnašanju in prilaščanju te iste ceste s strani zaposlenih pri lokalnem podjetniku," krajani Blejske Dobrave pišejo v odprtem pismu jeseniškemu županu Petru Bohincu. Občini očitajo, da se na njihovo peticijo in izraženo nestrinjanje ni ustrezno odzvala. "Vrh ledene gore je bila postavitev znaka za omejitev 30 km/h na obvozni cesti, kjer po gradbenem dovoljenju in elaboratu velja omejitev 90 km/h. Oni so postavili znak za omejitev hitrosti na 30 km/h in radar zunaj naselja, kazni pa so zaračunavali, kot da je v naselju. Tam se je vse začelo," pojasnjuje lokalni podjetnik Bruno Kalčič.

Radar so umaknili, omejitev hitrosti ostaja

Septembra se je 50 krajanov Blejske Dobrave udeležilo seje občinskega sveta Občine Jesenice in še istega dne je bila izdana odločba, da se omejitev hitrosti iz nezakonitih 30 km/h vrne na prejšnjih 40 km/h. Župan je pobudnike peticije pozval, da pripravijo gradivo za t. i. problematiko prometne ureditve na Blejski Dobravi do 6. oktobra, kar so krajani storili že teden pred rokom. Ker so podpisniki peticije zahtevali tudi, da se sproži morebitni postopek disciplinske odgovornosti proti občinskim uradnikom zaradi malomarnosti pri delu, zlorabe pooblastil in zaupanja, oškodovanja javnih sredstev in še nekaj drugih prekrškov, je župan zadevo začel obravnavati malo bolj resno, pravijo.

Ohišje radarja na Blejski Dobravi. FOTO: Bruno Kalčič

A čeprav jim je že pred časom obljubljal, da bo to točko uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta, se to do danes ni zgodilo. Župan našteva različne razloge, ki jih krajani označujejo za izmikanje in laži – med drugim, da so oddali pomanjkljivo dokumentacijo (česar naj ne bi znal argumentirati) in da so gradivo oddali prepozno. Občina naj bi čakala tudi na mnenje pristojnega ministrstva, čeprav so zanj zaprosili šele naknadno (celotno odprto pismo si lahko preberete v spodnji priponki).

Kdaj bo prometna signalizacija ustrezno urejena?

Krajani Blejske Dobrave župana sprašujejo, kdaj se bo začela gradnja obljubljenega pločnika in kdaj se bo postavila ustrezna cestnoprometna signalizacija, ki bo v skladu z zakonodajo. Čeprav je radar zdaj umaknjen, omejitev hitrosti pa so s 30 km/h zvišali na prvotnih 40 km/h, je ta še vedno nezakonita, opozarjajo. "Nikoli nismo bili proti radarju, saj je to edini način, da se ustavi prehitre voznike. Problem je omejitev hitrosti in neustrezna cestno-prometna signalizacija. Argumentacija redarjev je bila, da je to potrebno zaradi divjanja voznikov. A podatki kažejo, da je bila povprečna izmerjena hitrost 41 km/h, večina je torej vozila pod omejitvijo. Najvišja izmerjena hitrost pa je bila 97 km/h, torej je bilo takšnih voznikov malo," še pravi Kalčič, ki je trdno prepričan, da so vse poteze lokalnih oblasti namenjene temu, da gredo v korist lokalnemu avtoprevozniku.

Krajani Blejske Dobrave občini Jesenice očitajo, da se na njihovo peticijo in izraženo nestrinjanje ni ustrezno odzvala. FOTO: POP TV

Na občini očitke zavračajo