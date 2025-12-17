Lahko prometni spor na Blejski Dobravi ogrozi občinski proračun?

"Te dni bo minilo pol leta, odkar ste prejeli peticijo z 922 podpisi krajanov, s katero smo protestirali proti nezakonito postavljeni omejitvi hitrosti 30 km/h na občinski cesti zunaj naselja ter proti arogantnemu obnašanju in prilaščanju te iste ceste s strani zaposlenih pri lokalnem podjetniku," krajani Blejske Dobrave pišejo v odprtem pismu jeseniškemu županu Petru Bohincu.
Občini očitajo, da se na njihovo peticijo in izraženo nestrinjanje ni ustrezno odzvala.
"Vrh ledene gore je bila postavitev znaka za omejitev 30 km/h na obvozni cesti, kjer po gradbenem dovoljenju in elaboratu velja omejitev 90 km/h. Oni so postavili znak za omejitev hitrosti na 30 km/h in radar zunaj naselja, kazni pa so zaračunavali, kot da je v naselju. Tam se je vse začelo," pojasnjuje lokalni podjetnik Bruno Kalčič.
Radar so umaknili, omejitev hitrosti ostaja
Septembra se je 50 krajanov Blejske Dobrave udeležilo seje občinskega sveta Občine Jesenice in še istega dne je bila izdana odločba, da se omejitev hitrosti iz nezakonitih 30 km/h vrne na prejšnjih 40 km/h. Župan je pobudnike peticije pozval, da pripravijo gradivo za t. i. problematiko prometne ureditve na Blejski Dobravi do 6. oktobra, kar so krajani storili že teden pred rokom.
Ker so podpisniki peticije zahtevali tudi, da se sproži morebitni postopek disciplinske odgovornosti proti občinskim uradnikom zaradi malomarnosti pri delu, zlorabe pooblastil in zaupanja, oškodovanja javnih sredstev in še nekaj drugih prekrškov, je župan zadevo začel obravnavati malo bolj resno, pravijo.
A čeprav jim je že pred časom obljubljal, da bo to točko uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta, se to do danes ni zgodilo. Župan našteva različne razloge, ki jih krajani označujejo za izmikanje in laži – med drugim, da so oddali pomanjkljivo dokumentacijo (česar naj ne bi znal argumentirati) in da so gradivo oddali prepozno. Občina naj bi čakala tudi na mnenje pristojnega ministrstva, čeprav so zanj zaprosili šele naknadno (celotno odprto pismo si lahko preberete v spodnji priponki).
Kdaj bo prometna signalizacija ustrezno urejena?
Krajani Blejske Dobrave župana sprašujejo, kdaj se bo začela gradnja obljubljenega pločnika in kdaj se bo postavila ustrezna cestnoprometna signalizacija, ki bo v skladu z zakonodajo. Čeprav je radar zdaj umaknjen, omejitev hitrosti pa so s 30 km/h zvišali na prvotnih 40 km/h, je ta še vedno nezakonita, opozarjajo.
"Nikoli nismo bili proti radarju, saj je to edini način, da se ustavi prehitre voznike. Problem je omejitev hitrosti in neustrezna cestno-prometna signalizacija. Argumentacija redarjev je bila, da je to potrebno zaradi divjanja voznikov. A podatki kažejo, da je bila povprečna izmerjena hitrost 41 km/h, večina je torej vozila pod omejitvijo. Najvišja izmerjena hitrost pa je bila 97 km/h, torej je bilo takšnih voznikov malo," še pravi Kalčič, ki je trdno prepričan, da so vse poteze lokalnih oblasti namenjene temu, da gredo v korist lokalnemu avtoprevozniku.
Na občini očitke zavračajo
Na občini Jesenice vse očitke zavračajo. "Pobude krajank in krajanov smo obravnavali resno, strokovno in v okviru pristojnosti občine ter župana. Pri iskanju rešitev smo si prizadevali uskladiti zahteve krajank in krajanov, zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu ter upoštevati veljavno zakonodajo," zagotavljajo.
Nanizali so datume in ukrepe, ki so jih sprejeli vse do danes (celoten odgovor je objavljen na spletni strani občine). Med drugim trdijo, da so Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji RS za infrastrukturo večkrat posredovali zaprosilo za tolmačenje 112. člena Zakona o cestah, a odgovora še niso prejeli.
Danes ob 17. uri bo potekala zadnja letošnja seja občinskega sveta, na kateri bodo svetniki obravnavali proračun za prihodnje leto. Čeprav ta točka ni uvrščena na dnevni red, se bodo seje udeležili tudi nezadovoljni krajani, svetniki pa celo omenjajo možnost obstrukcije seje. "Če 14 svetnikov vstane in sejo zapusti, občina ostane brez proračuna," so jasni krajani.
