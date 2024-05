Prometni zemljevid Slovenije: kje najpogosteje prekoračimo hitrost?

Katere hitrostne omejitve Slovenci najpogosteje prekoračimo in kje naberemo največ kazenskih točk, ugotavlja nov zemljevid Drajv, ki prometne nesreče na slovenskih cestah v zadnjih treh letih združuje skupaj s prekoračeno hitrostjo in uporabo telefona med vožnjo. In če za uporabo mobilne naprave na cesti ni izgovora, si nekateri projektanti na drugi strani postavljajo vprašanje, ali so za prehitro vožnjo res krivi zgolj vozniki. Ob tem namreč opozarjajo, da je prometna signalizacija marsikje nejasna, hitrost v denimo naseljih pa bi lahko umirjali na veliko učinkovitejše načine kot samo z omejitvijo najvišje dovoljene hitrosti.