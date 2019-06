Prometno obremenjen konec tedna: na primorski avtocesti že zastoji

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Med Logom in Logatcem na posameznih odsekih nastajajo zastoji. Čakalna doba med Brezovico in Logatcem je okoli 30 minut.

Zastoj nastaja tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 3,5 kilometra. Povečan promet je tudi na mejnem prehodu Jelšane.

Zaradi težav v železniškem prometu lahko sicer ta konec tedna pričakujemo povečan tovorni promet, še posebej proti in iz Luke Koper. Na avtocestah bodo izjemoma tudi tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Soboto bo zaznamoval tudi začetek počitnic v sosednji Avstriji, na Češkem, Slovaškem, v Belgiji in delu Nemčije ter Švice.

Gnečo lahko danes pričakujemo na odseku med Ptujem in mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski obvoznici od Šentvida, Kosez in naprej do razcepa Kozarje, povečan promet pa bo tudi med Koprom in mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje v obeh smereh. Med najbolj obremenjenimi bodo mejni prehodi Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane in Starod.