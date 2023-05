Prometno obremenjen vikend: na štajerski avtocesti že nastajajo zastoji

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji zastoji dolgi devet kilometrov, na štajerski avtocesti iz smeri Šentilja proti Mariboru pred razcepom Dragučova šest kilometrov, na štajerski avtocesti pred priključkom Fram in Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa štiri kilometre. Kilometer in pol dolga kolona je tui na gorenjski avtocesti pred delovno zaporo med Jesenicami vzhod in Lescami proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti se pot podaljša od 30 minut do ene ure. icon-expand Zastoj pred razcepom Dragučova. FOTO: Promet.si (posnetek zaslona) Voznikom, ki so namenjeni iz smeri Ljubljane proti Primorski, se svetuje, naj se na pot odpravijo čim prej, saj je od razcepa Kozarje do Brezovice proti Kopru promet že upočasnjen. Povečan promet z možnostjo zastojev zaradi praznikov v tujini Zaradi binkoštne nedelje, ki jo praznujejo v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, delu Švice, Belgije in Nizozemske, ter počitnic v Avstriji je do ponedeljka pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški ter v obratni smeri. Prav tako gre pričakovati bolj polna počivališča, opozarjajo na Darsu. Povečan promet na cestah se pričakuje tudi 8. junija, ko katoliki praznujejo sveto rešnje telo, in 23. junija, ko se šolske počitnice začnejo v Sloveniji. Prihajajo tudi turistične prometne konice, zaradi česar na Darsu priporočajo upoštevanje prometnega koledarja in prometnih napovedi.