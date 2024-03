Prometno obremenjen konec tedna: 'Pred odhodom na pot preverite prometne informacije'

Velikonočni prazniki so prometni koledar prvič letos obarvali rdeče. Kolone vozil, predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, bodo za praznike znova preplavile naše avtoceste, ki so že tako preobremenjene. Enako se pričakuje v poletnih mesecih. Bodo na Darsu skušali zagotoviti večjo pretočnost prometa in kako? Bodo prilagodili ali ukinili vzdrževalna dela, da bo manj zastojev? Ali načrtujejo kakšne dodatne ukrepe? In kdaj bomo na avtocestah dobili tretji pas?