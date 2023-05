Čaka nas prometno pester konec tedna, zastojem se bo težko izogniti

Prometno informacijski center napoveduje, da se bo promet zgostil že danes popoldan. Gnečo je pričakovati predvsem na cestah proti Primorski oz. meji s Hrvaško ter v okolici Ljubljane, predvsem na ljubljanski obvoznici. Promet bo povečan do ponedeljka, ocenjujejo. Zasedena so lahko tudi počivališča.

Slovenske ceste bodo ta vikend močno obremenjene. Poleg lepega vremena, ki bo na pot privabilo domače turiste, pa se bodo zaradi praznika po naših cestah proti Hrvaški zapeljali tudi tuji vozniki. Največ naj bi jih prišlo iz Avstrije, kjer se poleg binkoštne nedelje začenjajo počitnice. Dopustniško so sicer razpoloženi tudi v Nemčiji, delu Švice, Belgiji ter na Nizozemskem in Madžarskem.

Na drugi strani je neustrezna uporaba telefona. V letošnjem letu so na Policiji skupaj zaznali že 11.000 kršitev s področja uporabe telefona med vožnjo. Prav tako opozarjajo udeležence v prometu, naj se na vožnjo nikar ne podajajo pod vplivom alkohola. Letos je 477 povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola zakrivilo dve smrti ter 19 hudih in 148 lahkih telesnih poškodb. Povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je znašala 1,39 promila.

Ob tem opozarjajo tudi na previdnost. Policija in Agencija za varnost prometa posebej izpostavljata, da se je kar 40 odstotkov letošnjih prometnih nesreč zgodilo med petkom in nedeljo. Najpogostejši razlog je neprilagojena hitrost, drugi pa neustrezna varnostna razdalja. Prva je letos botrovala 1175 prometnim nesrečam, druga pa 658.

Pri Policiji in Agenciji za varnost prometa pa voznike opominjajo še, da je ob vsakem zastoju na avtocestah treba vzpostaviti reševalni pas, s čimer v primeru prometne nesreče omogočijo intervencijskim službam kar najhitrejši dostop. Pri reševanju življenj šteje vsaka sekunda, so še zapisali v skupnem sporočilu oz. pozivu k previdnosti v prometu.

Pozor: motoristi, kolesarji in vročina

Voznike opozarjajo tudi na dodatno previdnost pri prehitevanju kolesarjev, mopedistov in voznikov e-skirojev, prav tako naj vozniki poskrbijo za ustrezno senčenje, da jih med vožnjo ne zaslepi močno sonce. Na vožnjo pa naj se vselej odpravijo spočiti.

Ob začetku toplejšega vremena so pristojni spomnili tudi na nevarnost vročinskega udara, če nekdo ostane v parkiranem in zaprtem vozilu, še posebej so za udar dovzetni otroci, starejši in osebe s kroničnimi bolezenskimi stanji.