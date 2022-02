Lonely Planet promocijo Slovenije zaupal surferki iz Kopra

In prav zato ji je najbrž Lonely Planet zaupal promocijski video Slovenije, ki so jo letos uvrstili na 5. mesto med 10 naj destinacijami leta. "Neverjetna obala, odlična hrana, nepremagljiva narava in močan značaj. To je Slovenija!," so zapisali pri Lonely Planetu. In če so se na samem začetku v videospotu spraševali: "Slovenija? Kaj vem o Slo..., saj sploh ne znam izgovoriti. Nikoli še nisem slišala za Slovenijo," je bilo bistvo predstaviti državo skozi oči glavne akterke, pa tudi s pomočjo njenih aktivnosti.

Snemanje je potekalo v strogi tajnosti

Snemalna ekipa je prišla iz Amerike, snemala pa je zadnji teden dni v avgustu, v precejšnji tajnosti, za vse skupaj razen akterjev ni vedel nihče, vse do januarskega izida. "Odzivi so bili dejansko zelo, zelo dobri, sem presenečena, pisali so mi tako Slovenci kot tudi tujci," pojasnjuje Zonta.

V videu kulinariko predstavi Ana Roš, vinarstvo pa Nika Klinec. "Tako bi moralo biti vino, fermentiran sok z naravo, ne kemikalijami," še izpostavljajo v videopredstavitvi.

Vse najboljše, kar lahko ponudimo. "To je tudi namen, da promoviramo Slovenijo, da bi ljudje prišli sem in se imeli lepo v tej naši državi." In tega je zares ogromno.