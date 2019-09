Propadajoč kompleks 10 let po odprtju Stožic: spor med Jankovićem in Rastoderjem

Če je Ljubljana Barcelona, potem so Stožice njena Sagrada familia. In če je Ljubljana Berlin, potem je ta ograja zid, ki loči dva povsem različna svetova. Na eni strani stadion in dvorana, vrhunska športna objekta, ki lahko gostita tekmovanja najvišjega ranga.

Rastoder pa naj bi od občine zahteval tudi jasen dogovor o upravljanju zasebnih površin v Stožicah. Težave so predvsem s parkirišči in dostopnimi cestami. Čeprav jih je večina v lasti Rastoderja, organizatorji ob večjih dogodkih z njimi razpolagajo brezplačno. A med trmastima partnerjema, narava ostaja neizprosna.

Eno glavnih jabolk spora je prav ostrešje nakupovalnega centra. Na njem bi moralo biti nogometno igrišče toda Rastoder in Janković se preprosto ne moreta dogovoriti, kdo bi to streho moral dokončati.

Ureditev iz leta v leto dražja

Ureditev centra postaja iz leta v leto dražja in naj bi se počasi že približevala 80 milijonom evrov. Rastoder bi takšno investicijo lahko izpeljal zgolj z zadolževanjem, to pa bi bilo lažje, če bi mu občina ponudila isto pogodbo, kot jo je podpisala s propadlim Grepom. Za letni najem zasebnih površin in upravljanje športnega parka je predvidela 1,8 milijona evrov, Janković pa je moral zaradi nje tudi pred sodnike: ’’Ne more iti za preslepitev, ker ta sredstva 1,8 milijona evrov so bila v rebalansu proračuna določena že leta 2010.’’

Zakaj ista sredstva niso na voljo novemu lastniku nakupovalnega središča je težko reči. Ob 1000 zaposlitvah, ki jih z odprtjem centra obljublja Rastoder, bi se vložek prestolnici najbrž hitro povrnil.