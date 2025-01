Propadajočo Riklijevo vilo na Bledu kupil kripto podjetnik

Protiutež hitro spreminjajočemu se digitalnemu svetu išče v projektih, ki so bolj konkretne narave in stojijo na trdnih temeljih. V zadnjem obdobju je zaključil projekt Hotel Šumi, v zadnjo fazo izvedbe prehaja tudi projekt stanovanjske soseske Palo Alto v Ljubljani. Vila Rikli na Bledu pa je, kot je povedal za STA, projekt za dušo.

Žagar, ki so ga po njegovih besedah od nekdaj privlačile tako nove tehnologije kot zgodovina, je že v času študija ustanovil uspešno podjetje za razvoj spletnih aplikacij, kmalu zatem pa se je preusmeril v mobilne aplikacije, kjer je vodil ekipo Odpiralni Časi. Leta 2013 je prepoznal potencial tehnologije veriženja blokov in soustanovil Cashilo, aplikacijo za plačevanje položnic z bitcoinom. Izvedel je tudi kampanjo množičnega financiranja za projekt Iconomi.

Mežana veseli, da se je Oman nato vseeno odločil za prodajo vile in da se bo zadeva premaknila z mrtve točke. Kot je poročal Gorenjski glas, je Riklijevo vilo kupil podjetnik Tim Mitja Žagar , ki želi vili povrniti sijaj in sloves, kakršnega je uživala v Riklijevem času.

Stavba je bila leta 1905 prezidana in je že dolgo le ruševina. Leta 1992 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Tedaj je vilo v že dokaj slabem stanju od Kompasa kupil poslovnež Nicholas Oman . Z vilo se je ukvarjal njegov sin Mark Oman , ki je dolgo neuspešno skušal zbrati sredstva za prenovo vile, kjer bi uredil stanovanje, Riklijevo spominsko sobo in restavracijo. Leta 2007 je bilo izdano gradbeno dovoljenje, vendar obnova ni bila nikdar izvedena. Leta 2015 je blejska občina s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine sprejela podrobni prostorski načrt, ki namesto obnove ruševine omogoča njeno odstranitev in nadomestno gradnjo.

Švicarski zdravilec je vilo ob Blejskem jezeru dal zgraditi v zadnji četrtini 19. stoletja. Stavbo, ki je bila del središča za premagovanje bolezni in utrjevanje zdravja, je uredil kot zdraviliški objekt z jedilnico, kuhinjo in upravnimi prostori, v parku pa je bilo 34 lesenih bivalnih ut.

Kot je pojasnil, je odraščal v bližini Bleda, kjer je kot otrok preživel veliko časa, zato ima ta kraj zanj poseben čustveni pomen. "Že kot otrok sem se spraševal, zakaj vila propada, in zdaj imam priložnost, da ji povrnem sijaj, ki ga zasluži," je izpostavil. Dodal je, da je Riklijeva vila dragocen del blejske in slovenske kulturne dediščine ter predstavlja simbol pionirskega Riklijevega zdravstvenega turizma.

Rikli je po Žagarjevih besedah praktično uvozil koncept turizma na to ozemlje in ga povzdignil na višjo raven. Hkrati je bil pionir metod zdravljenja, ki so postavile temelje za številne druge pristope, ki se uporabljajo še danes. "Rikli je vzornik inovatorjem in podjetnikom, saj je s svojo močno voljo kljub številnim oviram uspel doseči nekaj izjemnega," je izpostavil. Opazil je tudi, da Riklijeve metode ponovno pridobivajo na pomenu. Vse več je zavedanja, kako pomembni so stik z naravo, sprehodi, odklop od tehnologije in razne vodne terapije.

Izkušnja Riklijevih terapij

Žagar si želi, da bi prenovljena vila presegala zgolj muzejsko predstavitev ali gostinsko ponudbo. "Moja vizija je, da bi obiskovalcem omogočili izkušnjo Riklijevih terapij, da bi jih lahko dejansko preizkusili in doživeli na način, kot so se te terapije izvajale," je poudaril. Trenutno raziskujejo zgodovinske vire in zbirajo informacije o tem, kako bi lahko projekt izpeljali. Da bo prenova izvedena strokovno in čim bolj avtentično, bo vzpostavljena projektna skupina, v kateri bodo arhitekti, gradbeni inženirji, zgodovinarji in restavratorji.

"V prihodnjih mesecih načrtujemo pripravo natančnih načrtov ter tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo in pristojnimi organi. Seveda ne pričakujem, da bo šlo vse hitro in brez zapletov, vendar so prvi odzivi zelo pozitivni. Upam na korektno in uspešno sodelovanje z vsemi vpletenimi," je izpostavil Žagar.

Prav tako se uspešnega sodelovanja nadeja blejski župan, ki se namerava z Žagarjem v kratkem sestati in mu ponuditi pomoč občine pri projektu. "Vesel sem, da je prišel novi lastnik, ki ima ambicijo to največjo blejsko sramoto spremeniti v nekaj, kar bo Bledu v ponos," je poudaril Mežan, ki ima v Žagarja na podlagi njegovih dosedanjih projektov veliko zaupanje.